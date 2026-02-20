Begin typing your search above and press return to search.
    20 Feb 2026 7:56 AM IST
    കടലാക്രമണത്തിൽ തോണി തകർന്നു

    കടലാക്രമണത്തിൽ തോണി തകർന്നു
    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: തീ​ര ക​ട​ലി​ൽ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട തോ​ണി ക​ട​ൽ ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ ചി​ന്നി ചി​ത​റി. പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി സ​ദ്ദാം ബീ​ച്ചി​ലെ ചീ​ര​ങ്ങ​ൻ യൂ​സ​ഫി​ന്റെ എ​ൽ.​ടി.​ടി ഫൈ​ബ​ർ ചെ​റു വ​ള്ള​മാ​ണ് നി​ശ്ശേ​ഷം ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യി മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തോ​ണി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ എ​ൻ​ജി​ൻ ക​ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന് കി​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും തീ​ർ​ത്തും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ര​ഹി​ത​മാ​യ​താ​യി. ഉ​പ​ജീ​വ​ന മാ​ർ​ഗം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട യൂ​സ​ഫി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വും മു​ൻ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യ അ​ങ്ങ​മ്മ​ൻ ഇ​ബ​റാ​ഹീം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

