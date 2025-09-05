Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightParappanangadichevron_rightഇ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക...
    Parappanangadi
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 3:04 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 3:04 PM IST

    ഇ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നം; ഇ​താ ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക കു​ടും​ബം!

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നം; ഇ​താ ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക കു​ടും​ബം!
    cancel
    camera_alt

    ബാ​ല​ൻ മാ​സ്റ്റ​റും കു​ടും​ബ​വും

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: പി​താ​വും മാ​താ​വും മ​ക്ക​ളും മ​രു​മ​ക്ക​ളും പേ​ര​മ​ക്ക​ളു​മെ​ല്ലാം അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണ് ഈ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ. ആ​യി​ര​ത്തി എ​ഴു​നൂ​റി​ൽ പ​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ചി​റ​മം​ഗ​ലം എ.​യു.​പി സ്കൂ​ൾ ഈ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ്. അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ കൃ​ഷ്ണ​പ​ണി​ക്ക​ർ -ക​ല്യാ​ണി ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു ന​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ലെ ഇ​രു​പ​തി​ലേ​റെ പേ​രാ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​ക സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. മ​ക​ൻ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ ഇ​ന്ദി​ര വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ടി​ച്ചു. ഇ​വ​രു​ടെ മ​ക്ക​ളാ​യ സ​ന്ധ്യ, സൗ​മ്യ, മ​രു​മ​ക​ൾ ശ​ര​ണ്യ എ​ന്നി​വ​രും അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണ്.

    മ​റ്റൊ​രു മ​ക​നും സ്കൂ​ൾ ട്ര​സ്റ്റ് അം​ഗ​വു​മാ​യ സു​കു​മാ​ര പ​ണി​ക്ക​രു​ടെ മ​ക​ളാ​യ മ​നോ​ജ്, അ​നോ​ജ്, മ​ഞ്ജു മ​രു​മ​ക​ൾ ഭ​വ്യാ രാ​ജ് (പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി ന​ഗ​ര സ​ഭ മു​ൻ സ്ഥി​ര സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ), ശ്രു​തി എ​ന്നി​വ​രും, അ​ധ്യാ​പ​ക ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളാ​യ ന​ളി​നി​യും ഈ ​വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​വ​രു​ടെ മ​ക​ൻ രാ​ജീ​വും ഭാ​ര്യ ധ​ന്യ​യും ഇ​വി​ടെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ മ​ക​നാ​യ ഭ​ര​ത് ഭൂ​ഷ​ണി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ ഉ​ഷാ ദേ​വി ഇ​വി​ടു​ത്തെ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​രു​ടെ മ​ക്ക​ളാ​യ ജ്യോ​തി​ഷും ന​ന്ദി​നി​യും ഇ​തേ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പ​ക​നാ​യ കൃ​ഷ്ണ​പ്പ​ണി​ക്ക​രു​ടെ മ​ക​ൻ ബാ​ല​ൻ മാ​ഷും പ​ത്നി പ്ര​സ​ന്ന​യും മ​ക​ൻ ആ​ന​ന്ദും അ​ധ്യാ​പ​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ്ണി മു​റി​യാ​തെ ചി​റ​മം​ഗ​ലം എ.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Newsteachers dayMalappuram NewsLife stories
    News Summary - teachers day special story
    Similar News
    Next Story
    X