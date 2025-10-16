Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Parappanangadi
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 10:54 AM IST

    സൂത ചാകര; മതിയായ വില കിട്ടാതെ മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി തീ​ര​ത്തു​ണ്ടാ​യ സൂ​ത ചാ​ക​ര

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: ക​ട​ലോ​ര​ത്ത് ആ​ർ​പ്പ് വി​ളി തീ​ർ​ത്ത ചൂ​ര ചാ​ക​ര (സൂ​ത ചാ​ക​ര) മേ​ൽ​ക്ക് മേ​ൽ തീ​ര​മ​ണ​ഞ്ഞ് വി​ല​യി​ടി​വി​ൽ സ​ങ്ക​ട ക​ട​ൽ തീ​ർ​ത്തു. വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ നി​റ​യെ ഒ​ന്നി​ന് പി​റ​കെ ഒ​ന്നാ​യി തു​രു​തു​രാ ചൂ​ര കോ​ളു​മാ​യി ഹാ​ർ​ബ​ർ നി​റ​ഞ്ഞ കോ​ള്, ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ളി​ല്ലാ​തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വി​യ​ർ​പ്പി​ന് വി​ല​യി​ല്ലാ​താ​യി. കി​ലോ​ക്ക് ശ​രാ​ശ​രി ഇ​രു​നൂ​റു രൂ​പ കി​ട്ടു​മാ​യി​രു​ന്ന സൂ​ത കി​ലോ 25 രൂ​പ​ക്കും വാ​ങ്ങാ​നാ​ളി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​യി.

    ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നും സം​ഭ​രി​ക്കാ​നും പ​രി​സ​ര​ത്തെ ല​ഭ്യ​മാ​വു​ന്ന എ​ല്ലാ ഐ​സ് ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളി​ലേ​ക്കും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ചീ​റി പാ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും എ​വി​ടെ​യും ഐ​സ് സ്റ്റോ​ക്കി​ല്ല​ന്ന സ്ഥി​തി വ​ന്ന​തോ​ടെ പൊ​തു​വെ മാം​സം നി​റ​ഞ്ഞ ചൂ​ര ചീ​ച്ചി​ലി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യി. ഇ​തോ​ടെ കു​ഞ്ഞ​ൻ മ​ത്തി​യു​ടെ വി​ല​ക്ക് മം​ഗ​ലാ​പു​ര​ത്തേ​ക് പൊ​ടി ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളി​ലേ​ക് ക​യ​റ്റി അ​യ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ചാ​ക​ര വ​ല നി​റ​ച്ച് തോ​ണി ക​യ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ​ല വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​തി​നാ​രാ​യി​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ല​ക​ൾ മു​റി​ഞ്ഞു പോ​യ ന​ഷ്ട​വും ചാ​ക​ര​യു​ടെ നേ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ പെ​ട്ട ക​ണ്ണീ​ർ ക​ട​ൽ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​യി. ചൂ​ര​ക്ക് തീ​ര​ത്ത് കി​ലോ​ക്ക് 50 രൂ​പ​യി​ൽ താ​ഴെ വി​ല​യൊ​ള്ളൂ എ​ന്ന വി​വ​രം സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ഴി പ​ര​ന്ന​തോ​ടെ വീ​ടും തോ​റും മീ​നു​മാ​യി ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​രും മീ​നെ​ടു​ക്കാ​തെ മു​ങ്ങി.

    നൂ​റു​രൂ​പ​ക്ക് ര​ണ്ടു കി​ലോ സൂ​ത മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വി​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തും പൊ​തു​വെ വി​ല കൂ​ടി​യ ഇ​ന​മാ​യ അ​യ​ക്കൂ​റ സൂ​ത​വ​രെ യ​ഥേ​ഷ്ടം ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ണ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളി​ൽ തീ​ര​മ​ണ​ഞ്ഞ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചാ​ക​ര​യു​ടെ കോ​ള് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും വി​ദൂ​ര മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലാ​തെ പോ​യ​തും സം​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ പോ​യ​തും മ​ത്സ്യ തൊ​ഴി​ലാ​യി​ക​ളു​ടെ ക​ഠി​ന​ദ്ധ്വാ​ന​ത്തെ പാ​ഴാ​ക്കി ല​ക്ഷ ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും സൂ​ത​യെ ഉ​ണ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത് മാ​സാ​ക്കി പി​ന്നീ​ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ടി​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​ക്കി മ​റ്റു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം പോ​ലും ന​മ്മു​ടെ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലി​ല്ല.

    Local NewsparappanangadiFishermens
    sootha fish flooded parappanangadi harbor
