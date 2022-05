cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പരപ്പനങ്ങാടി: ​ലഡാക്കിൽ സൈനിക ട്രക്ക് മറിഞ്ഞ്​ മരിച്ച പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശിയായ ഹവിൽദാർ മുഹമ്മദ് ഷൈജലിന്റെ കുടുംബത്തെ മർകസ് ഏറ്റെടുത്തതായി മർകസ് സെക്രട്ടറിയും അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജംഇയ്യതുൽ ഉലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്​ലിയാർ അറിയിച്ചു.

ഒരാൺകുട്ടിയുടെയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസചെലവുകളും മർകസ് വഹിക്കും. ആദ്യപടിയായി കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയും കുടുംബത്തിന് 10,000 രൂപയും വീട്​ സന്ദർശിച്ച കാന്തപുരം കൈമാറി.

അബ്ദുറസാഖ് സഖാഫി വെള്ളിയാമ്പുറം, എസ്.എം.കെ. തങ്ങൾ, നിയാസ് പുളിക്കലകത്ത്, അബ്ദുൽ ലത്വീഫ് പുളിക്കലത്ത് എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു. Show Full Article

Markaz to take over family of soldier killed in Ladakh road accident says Kanthapuram