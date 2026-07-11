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    Parappanangadi
    Posted On
    date_range 11 July 2026 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 12:56 PM IST

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി തീ​ര സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ​ച്ച​ക്കൊ​ടി

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    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി തീ​ര സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ​ച്ച​ക്കൊ​ടി
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    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി തീ​രം

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ക​ട​ലാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ല​വി​ലു​ള്ള പു​ലി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യവ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഫി​ഷ​റീ​സ് മ​ന്ത്രി വി.​ഇ. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​റി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം എം.​എ​ൽ.​എ പി.​എം.​എ. സ​മീ​ർ ന​ൽ​കി​യ പ്ര​പ്പോ​സ​ലി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത​ത്. പൂ​ണെ​യി​ലെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ വാ​ട്ട​ർ ആ​ൻ​ഡ് പ​വ​ർ റി​സ​ർ​ച്ച് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ (സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​ആ​ർ.​എ​സ് ) ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ, ഹാ​ർ​ബ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ഭാ​ഗം ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ഫി​ഷ​റീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    തീ​ര സം​ര​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും ശാ​സ്ത്രീ​യ​വു​മാ​യ വ​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി. പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ഹാ​ർ​ബ​റി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ട​ലാ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തീ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പി.​എം.​എ. സ​മീ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പി​ന് പ്ര​പ്പോ​സ​ൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഹാ​ർ​ബ​ർ നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മു​ൻ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും എം.​എ​ൽ.​എ വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​ലി​മു​ട്ട് നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 10ന​കം പൂ​ണെ​യി​ലെ സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​യു.​പി.​ആ​ർ.​എ​സ് ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രും ഹാ​ർ​ബ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി സ്ഥ​ല​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും.

    സാ​ധ്യ​താ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്രീ-​മ​ൺ​സൂ​ൺ, പോ​സ്റ്റ്-​മ​ൺ​സൂ​ൺ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ തീ​ര മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​ര​ണ്ട് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ അ​ന്തി​മ സാ​ങ്കേ​തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി ശു​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി തീ​ര​ദേ​ശ​ത്തെ ക​ട​ലാ​ക്ര​മ​ണ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ന​ട​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ലെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:parappanangadicoastal protectionMalappuram
    News Summary - Fisheries Department gives the green signal for Parappanangadi coastal protection
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