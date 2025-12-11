Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Dec 2025 10:02 AM IST
    11 Dec 2025 10:02 AM IST

    ചാകരക്കിടയിലും വലത്തകർച്ച; തീരത്ത് കണ്ണീർത്തിര

    ചാകരക്കിടയിലും വലത്തകർച്ച; തീരത്ത് കണ്ണീർത്തിര
    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി തീ​ര​ത്തെ മ​ത്തി ചാ​ക​ര

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: മ​ത്തി​യു​ടെ വ​ര​വ് ക​ട​ലോ​ര​ത്ത് ആ​ഹ്ലാ​ദം തീ​ർ​ക്കു​​മ്പോ​ഴും പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ വ​ല ത​ക​ർ​ന്ന് തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ സ​ങ്ക​ട ക​ട​ലി​ര​മ്പം. ചാ​ക​ര കി​ട്ടു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് മീ​ൻ പി​ടി​ക്കാ​ൻ വ​ല​യി​ല്ലാ​തെ വ​രു​ന്ന​ത് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ര​ട്ട ആ​ഘാ​ത​മാ​ണ് തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ണ്ടെ​യ്ന​റി​ൽ ത​ട്ടി ത​ക​ർ​ന്ന വ​ല തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ നേ​രെ​യാ​ക്കു​ന്നു

    മ​ത്സ്യം ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക് ശേ​ഷം മ​ത്തി​ച്ചാ​ക​ര വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഈ ​ദു​ര​വ​സ്ഥ. ചാ​ക​ര​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ട​ൽ മാ​ക്രി​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ​വ​ല​ക​ൾ പാ​ടെ ത​ക​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ​യാ​ണ് സ്കാ​ന​റി​ൽ കാ​ണാ​തെ പോ​കു​ന്ന ക​ട​ൽ​പാ​റ​ക​ളും വി​ല​ങ്ങു​ത​ടി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ക​ട​ൽ പാ​റ​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ല​ക​ളാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​വ തു​ന്നി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം യാ​തൊ​രു​വി​ധ വ​രു​മാ​ന​മോ തൊ​ഴി​ലോ ഇ​ല്ലാ​തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ക​ഷ്ട​പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ മ​ത്സ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്ര ട​ൺ മ​ത്തി​യും ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് വ​ല​നാ​ശം മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ദു​രി​തം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.


    ക​ണ്ടെ​യ്ന​റി​ൽ ത​ട്ടി വ​ല ത​ക​ർ​ന്നു

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നി​ടെ ക​ണ്ടെ​യ്ന​റി​ൽ ത​ട്ടി വ​ല ത​ക​ർ​ന്നു. ചാ​പ്പ​പ്പ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മീ​ൻ പി​ടി​ക്കാ​ൻ​പോ​യ കു​ഞ്ഞി​ക്ക​ണ്ണ​ന്റെ പു​ര​ക്ക​ൽ അ​സ്ക​ർ ലീ​ഡ​റാ​യ ല​ബീ​ബ് ഫൈ​ബ​ർ വ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ വ​ല​യാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. ഒരുഭാഗം കടലിൽ മുങ്ങുകയും ചെയ്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് 40 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം പ​ണി​ക്ക് പോ​യ​ത്. 10.37 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ ദൂ​രത്ത് വെ​ച്ചാ​ണ് സം​ഭ​വം. 15 ല​ക്ഷം വി​ല വ​രു​ന്ന പു​തി​യ വ​ല​യാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പ് വ​ള​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റി​യ​താ​യി​രു​ന്നു വ​ല. ത​ക​ർ​ന്ന് ക​ട​ലി​ൽ മു​ങ്ങി​യ വ​ല​ക്ക് അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യും ര​ണ്ട് മാ​സം പ​ണി​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഉ​ട​മ പ​റ​ഞ്ഞു.

