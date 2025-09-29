Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    താ​യ​മ്പ​ക​യി​ൽ കൊ​ട്ടി​ക്ക​യ​റി എ​ട്ടാം ക്ലാ​സു​കാ​രി

    thayambaka, chenda, eighth class, തായമ്പക.,എട്ടാം ക്ലാസുകാരി,
    നെ​ടു​വ പി​ഷാ​രി​ക്ക​ൽ ശ്രീ​മൂ​കാം​ബി​ക ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഹീ​ര രാ​മ​ദാ​സി​ന്റെ താ​യ​മ്പ​ക പ്ര​ക​ട​നം

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: നെ​ടു​വ പി​ഷാ​രി​ക്ക​ൽ ശ്രീ​മൂ​കാം​ബി​ക ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ താ​യ​മ്പ​ക​യി​ൽ കൊ​ട്ടി​ക്ക​യ​റി എ​ട്ടാം ക്ലാ​സു​കാ​രി ഹീ​ര രാ​മ​ദാ​സ്.

    മു​ള​യ​ങ്കാ​വ് പെ​രും​തൃ​ക്കോ​വി​ൽ ശി​വ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം ന​ട​ത്തി​യ ഹീ​ര​യു​ടെ മൂ​ന്നാ​ത്തെ അ​ര​ങ്ങാ​ണ് മൂ​കാം​ബി​ക ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ത്. ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ദേ​വ​രാ​ജി​ന്റെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ ഹീ​ര നൃ​ത്ത​ത്തി​ലും പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    പി​താ​വ് ഞെ​ര​ള​ത്തു രാ​മ​ദാ​സ് പൊ​തു​വാ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​നും സോ​പാ​ന സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​നു​മാ​ണ്. എ​ല​ഞ്ഞി​ത്ത​റ​മേ​ളം പ്ര​മാ​ണി​യാ​യി​രു​ന്ന പ​രി​യാ​ര​ത്തു കു​ഞ്ചു​മാ​രാ​രു​ടെ കൊ​ച്ചു​മ​ക​ളാ​ണ് ഹീ​ര​യു​ടെ മാ​താ​വും അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ നി​ഷ. ഇ​രു​വ​രും ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ കെ.​വി.​ആ​ർ ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

