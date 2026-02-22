Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Parappanangadi
    Parappanangadi
    Posted On
    22 Feb 2026 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 10:12 AM IST

    വിജിഷ ടീച്ചറെ കുട്ടികൾ നോമ്പുകാരിയാക്കി

    വിജിഷ ടീച്ചറെ കുട്ടികൾ നോമ്പുകാരിയാക്കി
    ടൗ​ൺ ജി.​എം.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക വി​ജി​ഷ പ്ര​കാ​ശ്

    വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യാ​പ​ക റി​സോ​ഴ്സ് പേ​ഴ്സ​നാ​യ പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി ടൗ​ൺ ജി.​എം.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പി​ക വി​ജി​ഷ ടീ​ച്ച​ർ​ക്ക് റ​മ​ദാ​നി​ലെ പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക​ൽ നോ​മ്പി​ന്റെ​താ​ണ്. ത​ന്റെ ക്ലാ​സി​ലെ കു​രു​ന്നു​ക​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ നോ​മ്പെ​ടു​ത്ത് ക്ലാ​സി​ലി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ താ​ൻ വ​യ​റ് നി​റ​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ടീ​ച്ച​റു​ടെ പ​ക്ഷം. റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​മാ​യാ​ൽ നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഓ​ടി വ​ന്നു കെ​ട്ടി​പി​ടി​ച്ച് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യം ഇ​ന്ന് ടീ​ച്ച​ർ​ക്ക് നോ​മ്പു​ണ്ടോ? എ​ന്നാ​ണ്, ഉ​ത്ത​രം നോ​മ്പു​ണ്ട് എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ചി​രി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ ആ​ർ​ത്തി​വി​ളി​ച്ചു മു​ഖ​ത്ത് നോ​ക്കി ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ കൂ​വും... ആ...​ടീ​ച്ച​ർ ‘അ​ത്താ​ഴ ക​ള്ള​ത്തി​യാ​ണ്’ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ ​നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ വ​ല്ലാ​തെ ചൂ​ളി പോ​കും.

    പി​ന്നെ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും നോ​മ്പെ​ടു​ക്കും, കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം നോ​മ്പെ​ടു​ത്ത് അ​വ​രി​രൊ​ലാ​ളാ​യി മാ​റാ​ൻ വ​ല്ലാ​ത്ത സു​ഖ​മാ​ണെ​ന്നും വി​ജി​ഷ ടീ​ച്ച​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. നോ​മ്പെ​ടു​ക്കാ​തെ വ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്നു നോ​മ്പു​ണ്ടോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​രം പ​റ​യാ​തെ മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തെ​ന്നി മാ​റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​വും കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. അ​വ​ര് അ​പ്പോ​ൾ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ​യു​ധം ടീ​ച്ച​റെ നോ​മ്പ് കാ​ല​ത്തു​തീ​രെ ക​ള​വ് പ​റ​യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല, അ​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ പ​റ​യും മ​ക്ക​ളെ ഒ​രു കാ​ല​ത്തും ക​ള​വു​പ​റ​യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. ന്നാ ​ടീ​ച്ച​റ് പ​റ​യു........ ങ്ങ​ള് ന്ന് ​നോ​മ്പ് നോ​റ്റി​ട്ടി​ണ്ടാ...,

    കൃ​ത്യ​മാ​യ ഉ​ത്ത​രം പ​റ​യാ​തെ ര​ക്ഷ​യി​ല്ലെന്ന് വ​ന്ന​തോ​ടെ നോ​മ്പെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യ ഒ​രു ശീ​ല​മാ​യി മാ​റി, നേ​ര​ത്തേ കോ​ള​ജ് പ​ഠ​ന കാ​ല​ത്ത് മു​തി​ർ​ന്ന സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം നോ​മ്പെ​ടു​ത്ത ശീ​ല​വും വി​ജി​ഷ ടീ​ച്ച​ർ​ക്കു​ണ്ട്. നോ​മ്പു​തു​റ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക​റി​യ​ണം, അ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും പ​ല​പ്പോ​യും നോ​മ്പു തു​റ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും രാ​ത്രി​യി​ൽ തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ൻ ടീ​ച്ച​ർ​ക്ക് പേ​ടി​യാ​വു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ത​ടി​യൂ​രും.

    നോ​മ്പ് നോ​ൽ​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല ടൗ​ണി​ലെ അ​ബ്റാ​ർ മ​സ്ജി​ദ് അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന നോ​മ്പ് തു​റ​പ്പി​ക്ക​ൽ സ​മൂ​ഹ യ​ജ്ഞ​ത്തി​ൽ ടൗ​ൺ ജി.​എം.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ ഈ ​അ​ധ്യാ​പി​ക​യും പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ബോ​ബ​നും മു​ൻ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക ശ്രീ​ക​ല​യു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ല്ലാ കാ​ല​ത്തേ​യും മ​ധു​രാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്.

    TAGS:ChildrenFASTTeacher
