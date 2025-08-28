Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightParappanangadichevron_rightതാ​നൂ​ർ ഹാ​ർ​ബ​റിൽ...
    Parappanangadi
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 8:58 AM IST

    താ​നൂ​ർ ഹാ​ർ​ബ​റിൽ അ​യ​ല ചെ​മ്പാ​ൻ ചാ​ക​ര; ദേ ​വ​ന്നു, ദാ ​പോ​യി...

    text_fields
    bookmark_border
    Representation image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: വ​റു​തി​യു​ടെ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ ക​ട​ലോ​ള​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്ത് ക​യ​റി​യ ചെ​മ്പാ​ൻ ചാ​ക​ര വ​ന്ന വേ​ഗ​ത​യി​ൽ തി​രി​ച്ചു പോ​യി. ജി​ല്ല​യി​ൽ താ​നൂ​ർ ഹാ​ർ​ബ​ർ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​മ്പാ​ൻ കോ​ള് തീ​ര​മ​ണി​ഞ്ഞ​ത്. ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ ചെ​മ്പാ​ൻ ചാ​ക​ര ചു​ണ്ട​ൻ​വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ലി​ത് ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തി​ല​ധി​കം നീ​ണ്ടു നി​ന്നി​ല്ല. വ​ന്ന വേ​ഗ​ത​യി​ൽ ത​ന്നെ ചെ​മ്പാ​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ട​ലി​ൽ കാ​ണാ​താ​യി.

    മം​ഗ​ലാ​പു​രം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മീ​ൻ പൊ​ടി​ക്ക​ൽ മി​ല്ലു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് മ​ത്തി, അ​യ​ല തു​ട​ങ്ങിയ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ പോ​ലെ ചെ​മ്പാ​നും ക​യ​റ്റി​പോ​കു​ന്ന​ത്. വ്യാ​വ​സാ​യി​ക വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ്യം എ​ത്ര ല​ഭി​ച്ചാ​ലും ഏ​റ്റ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യ്യാ​റാ​കു​ന്ന​ത് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വീ​ണു​കി​ട്ടി​യ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ വേ​ഗ​ത​യി​ലേ​റെ നി​രാ​ശ​യു​ടെ ഓ​ള​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചാ​ക​ര​യു​ടെ ഉ​ൾ​വ​ലി​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ല​മ്മ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. കു​ട്ട​ക്ക് 1600 രൂ​പ​യോ​ളം ചെ​മ്പാ​ന് തീ​ര ലേ​ല വി​പ​ണി​യി​ൽ കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ന​ന്നേ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ എ​ക്കാ​ല​ത്തും ക​ട​ലി​ന്‍റെ മ​ക്ക​ളോ​ട് ക​ട​ല​മ്മ ക​നി​വ് കാ​ട്ടാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും, ക​ട​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു പെ​യ്ത ക​ർ​ക്കി​ട മ​ഴ​യി​ൽ ചാ​ക​ര വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക് കൂ​ട്ട​ലെ​ന്നും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​വ് പോ​ക്കു​വി​ന്‍റെ പു​ര​ക്ക​ൽ സി​ദ്ദീ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fishingchakaraTanur Harbor
    News Summary - Chakara in Thanur Harbor
    Similar News
    Next Story
    X