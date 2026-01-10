Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Parappanangadi
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 10:32 AM IST

    ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യി​ൽ​ നി​ന്ന് ഒ​രു ദേ​ശം പി​റ​ന്നു

    ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യി​ൽ​ നി​ന്ന് ഒ​രു ദേ​ശം പി​റ​ന്നു
    ചെ​പ്പ​ങ്ങ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഹാ​ജി പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ലി​ലെ വാ​ദി റ​ഹ്മ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു ദേ​ശം പി​റ​ന്ന ക​ഥ​യു​ടെ ക​ർ​മ സാ​ക്ഷ്യ​മാ​ണ് ചെ​പ്പ​ങ്ങ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഹാ​ജി​യു​ടെ​ത്. പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ലി​നും കൊ​ട്ട​ന്ത​ല​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് ഇ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളി​ല​ട​ക്കം ഇ​ടം നേ​ടി​യ ‘വാ​ദി റ​ഹ്മ’ എ​ന്ന കൊ​ച്ചു ഗ്രാ​മം. 35 വ​ർ​ഷം സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്ത ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഹാ​ജി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ൽ മു​ള പൊ​ട്ടി​യ ആ​ശ​യ​മാ​ണ് ത​ന്റെ പ്ര​ദേ​ശം ‘കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ താ​ഴ്വ​ര’ എ​ന്ന അ​ർ​ത്ഥം വ​രു​ന്ന ‘വാ​ദി റ​ഹ്മ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഹാ​ജി നാ​ടി​ന് ‘വാ​ദി റ​ഹ്മ’ എ​ന്ന പേ​രി​ട്ടു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വാ​ദി റ​ഹ്മ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​ള്ളി സ്ഥാ​പി​ച്ചു. നാ​ടി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​വു​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​യ​ൽ​വാ​സി​യും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​ക​ബീ​ർ ഹാ​ജി മാ​ച്ചി​ഞ്ചേ​രി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വാ​ദി റ​ഹ്മ നി​സ്കാ​ര പ​ള്ളി വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച് മ​സ്ജി​ദു​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് എ​ന്ന് നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്തു. റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തോ​ടെ പാ​വ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഹാ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു.

