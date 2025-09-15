Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pandikkad
    Posted On
    15 Sept 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 12:01 PM IST

    യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ

    യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ
    പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്: യു​വാ​വി​നെ ഇ​രു​മ്പ് വ​ള​യും ക​ല്ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ക്ര​മി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ൽ. പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ ആ​മ​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി പാ​ല​പ്ര വീ​ട്ടി​ൽ സി​യാ​ദി​നെ​യാ​ണ് പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് സി.​ഐ സി. ​പ്ര​കാ​ശ​നും സം​ഘ​വും പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 12നാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ അ​നു​ജ​നു​മാ​യു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടി​നെ ചൊ​ല്ലി​യാ​ണ് പ്ര​തി കി​ട​ങ്ങ​യം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വി​നെ ജു​മാ​മ​സ്ജി​ദി​ൽ വെ​ച്ച് ആ​ക്ര​മി​ച്ചു പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്. പ​ന്ത്ര​ണ്ടോ​ളം കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ സി​യാ​ദി​നെ നേ​ര​ത്തെ കാ​പ്പ​നി​യ​മം ചു​മ​ത്തി നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സി.​ഐ​ക്കു പു​റ​മെ എ.​എ​സ്.​ഐ അ​നൂ​പ് കു​മാ​ർ, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ഹാ​രി​സ് ആ​ലും​ത​റ​യി​ൽ, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി​ഖാ​ൻ, ര​ജീ​ഷ്, സി.​പി.​ഒ സ​ജീ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Malappuram News
    News Summary - Suspect arrested in attack on young man
