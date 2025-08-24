Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Nilambur
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 8:03 AM IST

    മെ​ത്താ​ഫെ​റ്റാ​മി​നും ഹ​ഷീ​ഷ് ഓ​യി​ലു​മാ​യി യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ

    Suhaib
    സു​ഹൈ​ബ്

    നി​ല​മ്പൂ​ർ: വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ച നാ​ലു ഗ്രാം ​മെ​ത്താ​ഫെ​റ്റാ​മി​നും ഒ​രു ഗ്രാം ​ഹ​ഷീ​ഷ് ഓ​യി​ലു​മാ​യി യു​വാ​വ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ൽ. പു​ള്ളി​പ്പാ​ടം ഓ​ടാ​യി​ക്ക​ൽ മേ​ത്ത​ല​യി​ൽ സു​ഹൈ​ബി​നെ​യാ​ണ് (മ​ത്താ​യി -32) നി​ല​മ്പൂ​ർ പൊ​ലീ​സും ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് ടീ​മും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​യാ​ൾ കാ​റി​ൽ ക​റ​ങ്ങി ന​ട​ന്ന് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് നി​ല​മ്പൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി സാ​ജു കെ. ​അ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സു​നി​ൽ പു​ളി​ക്ക​ലി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടോ​ടെ ഓ​ടാ​യി​ക്ക​ലു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം ബീ​മ്പു​ങ്ങ​ലി​ൽ വെ​ച്ച് ര​ണ്ടു ഗ്രാം ​മെ​ത്താ​ഫെ​റ്റാ​മി​നു​മാ​യി മ​മ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വി​നെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു.ഇ​യാ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സു​ഹൈ​ബി​നെ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഗ്രാ​മി​ന് 3500 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് പ്ര​തി മെ​ത്താ​ഫെ​റ്റാ​മി​ൻ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​സം​ഘ​ത്തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റൊ​രു യു​വാ​വ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് വ​ഴി ഹൈ​ബ്രി​ഡ് ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​ന് അ​ടു​ത്തി​ടെ പി​ടി​യി​ലാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ പി.​ടി. സൈ​ഫു​ല്ല, ജി​ഷ്ണു​രാ​ജ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ പി.​സു​നു, അ​ന​സ്, ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​നി​ൽ മ​മ്പാ​ട്, അ​ഭി​ലാ​ഷ് കൈ​പ്പി​നി, ആ​ശി​ഫ് അ​ലി, ടി. ​നി​ബി​ൻ​ദാ​സ്, ജി​യോ ജേ​ക്ക​ബ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

