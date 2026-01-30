Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Nilambur
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 10:02 AM IST

    വഴിക്കടവിൽ 40 ഗ്രാം രാസലഹരിയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

    വഴിക്കടവിൽ 40 ഗ്രാം രാസലഹരിയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
    ലി​ജു

    അ​ബ്ര​ഹാം

    Listen to this Article

    നി​ല​മ്പൂ​ർ: ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്നും വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന 40 ഗ്രാം ​രാ​സ​ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി യു​വാ​വി​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മൂ​ത്തേ​ടം കാ​ര​പു​റം സ്വ​ദേ​ശി ക​ല്ലു​പു​ര​യി​ൽ ലി​ജു എ​ബ്ര​ഹാ​മി​നെ ആ​ണ്(28) എ​സ്.​ഐ പി.​ടി. സൈ​ഫു​ള്ള അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്കു ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ല​മ്പൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി സാ​ജു കെ.​അ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന്‍റെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​യോ​ടെ വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് ആ​ന​മ​റി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ല​ഹ​രി സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മു​രു​ക​ൻ എ​ന്ന അ​പ​ര​നാ​മ​ത്തി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​തി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് രാ​സ​ല​ഹ​രി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​നി​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ്രാ​മി​ന് 3500 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് പ്ര​തി എം.​ഡി.​എം.​എ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. രാ​സ​ല​ഹ​രി ല​ഭി​ച്ച ഉ​റ​വി​ട​ത്തെ കു​റി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. രാ​സ​ല​ഹ​രി കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​ന് പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ എ​ക്സൈ​സി​ലും കേ​സ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    എ​സ്.​ഐ ബി.​തോ​മ​സ്, സീ​നി​യ​ർ സി.​പി.​ഒ സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ, സി.​പി.​ഒ വി​നു, ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ​ൻ.​പി.​സു​നി​ൽ, അ​ഭി​ലാ​ഷ് കൈ​പ്പി​നി, ആ​ശി​ഫ് അ​ലി, ടി. ​നി​ബി​ൻ​ദാ​സ്, ജി​യോ ജേ​ക്ക​ബ്, പി.​സ​ജീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

