Madhyamam
    Nilambur
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 12:35 PM IST

    നിലമ്പൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന; പണം പിടികൂടി

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ​ഫോണിൽ പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശം
    നിലമ്പൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന; പണം പിടികൂടി
    നി​ല​മ്പൂ​ർ: സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന. 4700 രൂ​പ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സെ​ക്യാ​ർ ലാ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ല​പ്പു​റം വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജ്യോ​തീ​ന്ദ്ര​കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സി​ലെ ഫ​യ​ൽ റൂ​മി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച ആ​ധാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മൊ​ബൈ​ലി​ൽ പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ശ​ബ്ദ സ​ന്ദേ​ശ​വും വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. വ‍്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ലി​ന് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന രാ​ത്രി ആ​റ് വ​രെ തു​ട​ർ​ന്നു.

    നി​ല​മ്പൂ​ർ സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പ് ഓ​ഡി​റ്റ​ർ പ്ര​ജീ​ഷി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. എ.​എ​സ്.​ഐ ഷൈ​ജു​മോ​ൻ, സി​നി​യ​ർ സി.​പി.​ഒ ധ​നേ​ഷ്, സി.​പി.​ഒ അ​ഭി​ജി​ത് ദാ​മോ​ദ​ർ എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഉ​ദ‍്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ‍്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റും.

    TAGS:nilamburvigilance inspectionCash seizedsub-registrar officeMalappuram News
    News Summary - Vigilance inspection at Nilambur Sub-Registrar Office; Cash seized
