    Nilambur
    Posted On
    10 Nov 2025 1:08 PM IST
    Updated On
    10 Nov 2025 1:08 PM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫ്-​തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സീ​റ്റ് ധാ​ര​ണയാ​യി​ല്ല

    ഔ​ദ‍്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത് വ​ഴി​ക്ക​ട​വി​ൽ മാ​ത്രം
    യു.​ഡി.​എ​ഫ്-​തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സീ​റ്റ് ധാ​ര​ണയാ​യി​ല്ല
    നി​ല​മ്പൂ​ർ: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​യി തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​വി​ടെ​യും സീ​റ്റ് ധാ​ര​ണ​യാ​യി​ല്ല. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ മേ​ൽ​ഘ​ട​ക​ത്തി​ൽ നി​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശം ഒ​ന്നും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തു​മൂ​ല​മാ​ണ് ടി.​എം.​സി​യു​മാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​ന ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കാ​ത്ത​തി​ന് കാ​ര​ണം.

    നി​ല​മ്പൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തൃ​ണ​മൂ​ലി​ന് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് ഗ്രാ​മപ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഔ​ദ‍്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. 4600ൽ ​അ​ധി​കം വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് വ​ഴി​ക്ക​ട​വി​ൽ നി​ന്നും നി​ല​മ്പൂ​ർ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പി.​വി. അ​ൻ​വ​റി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. വ​ഴി​ക്ക​ട​വി​ൽ നാ​ലു​സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ടി.​എം.​സി ആ​വ​ശ‍്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഓ​രോ സീ​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്താ​തെ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മൂ​ത്തേ​ടം, എ​ട​ക്ക​ര, ക​രു​ളാ​യി, ചു​ങ്ക​ത്ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്കളു​മാ​യി അ​നൗ​ദ‍്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​വി​ടെ​ങ്ങ​ളി​ലും തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ല്ലെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ചു​ങ്ക​ത്ത​റ -മൂ​ന്ന്, എ​ട​ക്ക​ര- ര​ണ്ട്, മ​ത്തേ​ടം- നാ​ല്, ക​രു​ളാ​യി -മൂ​ന്ന് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ടി.​എം.​സി സീ​റ്റു​ക​ൾ ആ​വ​ശ‍്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. നി​ല​മ്പൂ​ർ അ​സം​ബ്ലി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ നി​ല​മ്പൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലും പോ​ത്തു​ക​ല്ല്, അ​മ​ര​മ്പ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ഇ​തു​വ​രെ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നി​ട്ടു​മി​ല്ല. സീ​റ്റ് ധാ​ര​ണ ആ​വാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ നി​ല​മ്പൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ ഒ​ട്ടു​മി​ക പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ടി.​എം.​സി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പി​ണ​റാ​യി​സ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് പോ​രാ​ട്ടം എ​ന്നും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഉ​പാ​ധി​ക​ളൊ​ന്നും കൂ​ടാ​തെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നാ​ണ് ടി.​എം.​സി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്നും പി.​വി. അ​ൻ​വ​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് പ്ര​ഖ‍്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. മു​മ്പേ​യു​ള്ള ഈ ​പ്ര​ഖ‍്യാ​പ​നം യു.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​യു​ള്ള സീ​റ്റ് ധാ​ര​ണ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യെ​ന്ന് അ​ണി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​ട​ക്കം പ​റ​ച്ചി​ല്ലു​ണ്ട്. ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് കി​ട​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ഖ‍്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ അ​ണി​ക​ളു​ടെ നീ​ര​സം പ​റ​ച്ചി​ൽ.

    നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം വ​രു​ന്ന​ത് വ​രെ ടി.​എം.​സി​യു​മാ​യി സീ​റ്റ് ധാ​ര​ണ ച​ർ​ച്ച വേ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ലീ​ഗി​ന്‍റെ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക​ളു​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ തീ​രു​മാ​നം. അ​തി​നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ടി.​എം.​സി​യു​മാ​യി എ​വി​ടെ​യും സീ​റ്റ് ധാ​ര​ണ ച​ർ​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ടി.​എം.​സി സം​സ്ഥാ​ന കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പി.​വി. അ​ൻ​വ​ർ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന പ്ര​ഖ‍്യാ​പ​നം ഇ​ന്നു​ണ്ടാ​യേ​ക്കും.

