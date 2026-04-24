    Nilambur
    Posted On
    date_range 24 April 2026 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 24 April 2026 10:06 AM IST

    ക്ഷേത്രത്തിലെ നിലവിളക്ക് മോഷണം; ശാന്തിക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

    അ​തു​ൽ കൃ​ഷ്ണ​

    നി​ല​മ്പൂ​ർ: ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ വെ​ള്ളി നി​ല​വി​ള​ക്ക് മോ​ഷ്ടി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ശാ​ന്തി​ക്കാ​ര​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ചു​ങ്ക​ത്ത​റ അ​ണ്ടി​ക്കു​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി ആ​ത്തൂ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ അ​തു​ൽ കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ് (21) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ചാ​ലി​യാ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ണ​പൊ​യി​ൽ കൊ​മ്പ​ൻ​ക​ല്ല് മ​ഹാ​ദേ​വ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലാ​ണ് മാ​ർ​ച്ച് 29 ന് ​ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം വി​ല മ​തി​ക്കു​ന്ന 450 ഗ്രാം ​തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന നി​ല​വി​ള​ക്ക് മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. ക്ഷേ​ത്ര ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ നി​ല​മ്പൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​ഷ്ഠാ​ദി​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ന​ട തു​റ​ന്ന ദി​വ​സം അ​വ​ധി​യെ​ടു​ത്ത സ്ഥി​രം ശാ​ന്തി​ക്കാ​ര​ന് പ​ക​ര​മാ​യി അ​തു​ൽ കൃ​ഷ്ണ​യാ​ണ് പൂ​ജ​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്‌. മോ​ഷ്ടി​ച്ച നി​ല​വി​ള​ക്ക് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പാ​ള​യ​ത്തെ ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക് വി​റ്റ​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് അ​കം​മ്പാ​ടം പൊ​ക്കോ​ടു​ള്ള കി​രാ​ത​മൂ​ർ​ത്തി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ പൂ​ജ​ക്കെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ വി​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പൊ​ട്ട് മോ​ഷ്ടി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് കൊ​മ്പ​ൻ​ക​ല്ല് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ വെ​ള്ളി നി​ല​വി​ള​ക്ക് മോ​ഷ​ണ​ത്തി​നും തു​മ്പാ​യ​ത്.

    TAGS:Local NewsTempletheftcasearrestedMalappuram News
    News Summary - Temple lamp theft; Shanthikaran arrested
