Madhyamam
    Nilambur
    Posted On
    18 Jan 2026 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 1:53 PM IST

    ഒ​മ്പ​ത് വ​യ​സു​കാ​രി​ക്കെ​തി​രെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം; 27 കാ​ര​ന് 80 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 1.60 ല​ക്ഷം പി​ഴ​യും

    ഒ​മ്പ​ത് വ​യ​സു​കാ​രി​ക്കെ​തി​രെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം; 27 കാ​ര​ന് 80 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 1.60 ല​ക്ഷം പി​ഴ​യും
    സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു

    നി​ല​മ്പൂ​ർ: ഒ​മ്പ​ത് വ​യ​സ് പ്രാ​യ​മു​ള്ള പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്കെ​തി​രെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ 27 കാ​ര​ന് 80 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വും 1.60 ല​ക്ഷം പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​നും ശി​ക്ഷ. വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് മ​ണി​മൂ​ളി ന​ടം​പ​ടി വീ​ട്ടി​ൽ സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു എ​ന്ന ഉ​ണ്ണി​ക്കു​ട്ട​നെ​യാ​ണ് നി​ല​മ്പൂ​ർ അ​തി​വേ​ഗ സ് ​പെ​ഷ​ൽ പോ​ക്സോ കോ​ട​തി ജ​ഡ് ജ് ​കെ.​പി.​ജോ​യ് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. പി​ഴ അ​ട​ച്ചാ​ൽ അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക് ന​ൽ​കും.

    കൂ​ടാ​തെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് ജി​ല്ല ലീ​ഗ​ല്‍ സ​ർ​വി​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​ഴ അ​ട​ക്കാ​ത്ത പ​ക്ഷം മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​വും മൂ​ന്ന് മാ​സ​വും അ​ധി​ക ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം. 2023 ഡി​സം​ബ​ര്‍ മാ​സ​ത്തി​ലും 2024 ഫെ​ബ്രു​വ​രി മാ​സ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് കേ​സി​ന് ആ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ പ്രി​ന്‍സ് ജോ​സ​ഫ് ആ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തും പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​തും. സീ​നി​യ​ര്‍ സി​വി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ സു​നി​ത കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി സ്പെ​ഷ​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സീ​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ അ​ഡ്വ. സാം ​കെ. ഫ്രാ​ന്‍സി​സ് ഹാ​ജ​രാ​യി.

    പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി 24 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ വി​സ്ത​രി​ക്കു​ക​യും 28 രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ ലൈ​സ​ണ്‍ വി​ങ്ങി​ലെ സീ​നി​യ​ര്‍ സി​വി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ പി.​സി. ഷീ​ബ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നെ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. പ്ര​തി​യെ ത​വ​നൂ​ര്‍ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    TAGS:Child Abusecriminal casePOCSOCrime
    News Summary - Sexual assault on nine-year-old girl; 27-year-old gets 80 years rigorous imprisonment and fine of Rs 1.60 lakh
