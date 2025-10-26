Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Nilambur
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 8:17 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 8:17 AM IST

    നിലമ്പൂര്‍ ബൈപാസ്; സ്ഥലം വിട്ടുനല്‍കിയവര്‍ക്ക് 55 കോടി അനുവദിച്ചു

    നി​ല​മ്പൂ​ര്‍: നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ ബൈ​പാ​സി​നാ​യി സ്ഥ​ലം വി​ട്ടുകൊ​ടു​ത്ത ഭൂ ​ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 55 കോ​ടി രൂ​പ ഉ​ട​ന്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് എം.​എ​ല്‍.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് റോ​ഡ് വി​ഭാ​ഗം മ​ഞ്ചേ​രി എ​ക്‌​സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് എ​ന്‍ജി​നീ​യ​റു​ടെ പേ​രി​ല്‍ ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റി അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ല്‍ തു​ക എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഭൂ ​ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര വി​ത​ര​ണം പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച് നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ ബൈ​പാ​സ് വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ സ​ബ് മി​ഷ​നി​ലൂ​ടെ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി, റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി, ധ​ന​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നി​വ​രെ നേ​രി​ല്‍ ക​ണ്ട് നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ ബൈ​പാ​സ് വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സങ്ങ​ള്‍ നീ​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് ചീ​ഫ് എ​ന്‍ജി​നീ​യ​റു​ടെ അ​ധ‍്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗ​വും ചേ​ര്‍ന്നി​രു​ന്നു.

    അ​ന്ത​ര്‍സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യാ​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-നി​ല​മ്പൂ​ര്‍-​ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​ര്‍ (കെ​എ​ന്‍.​ജി)പാ​ത​യി​ല്‍ നി​ല​മ്പൂ​രി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് ബൈ​പാ​സ് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത​ത്. 2015ല്‍ ​നി​ര്‍മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒമ്പത് വ​ര്‍ഷ​മാ​യി പാ​തി വ​ഴി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ല്‍ 227.18 കോ​ടി രൂ​പ​ക്ക് ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് സാ​ങ്കേ​തി​ക അ​നു​മ​തി​യു​മാ​യി. എ​ന്നാ​ല്‍ ടെ​ന്‍ഡ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി​യി​ല്‍ ബൈ​പാ​സി​നു​ള്ള മു​ഴു​വ​ന്‍ സ്ഥ​ല​വും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷ​മേ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ന്‍ പാ​ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ത​ട​സ്സമാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി സ്ഥ​ലം ന​ല്‍കി​യ​വ​ര്‍ക്ക് പ​ണം ന​ല്‍കു​ന്ന​തോ​ടെ ബൈ​പാ​സി​ന്‍റെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ത ത​ട​സ്സവും നീ​ക്കാ​നാ​യി. നി​ല​മ്പൂ​ർ ഒ.​സി.​കെ പ​ടി മു​ത​ല്‍ വെ​ളി​യം​തോ​ട് വ​രെ ആറ് കി​ലോ മീ​റ്റ​ര്‍ ദൈ​ര്‍ഘ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ ബൈ​പാ​സ്. ഇ​തി​ല്‍ ച​ക്കാ​ല​ക്കു​ത്ത് മു​തു​കാ​ട് റോ​ഡ് ചേ​രു​ന്ന​ത് വ​രെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ലഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് നേ​ര​ത്തേ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. ഒ.​സി.​കെ പ​ടി മു​ത​ല്‍ മു​ക്ക​ട്ട​വ​രെ 4.387 കി​ലോ മീ​റ്റ​ര്‍ ദൈ​ര്‍ഘ്യ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട നി​ര്‍മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:compansationNilambur bypassMalappuram
    News Summary - Rs 55 crores allocated to those who gave up land for nilamboor bypass
