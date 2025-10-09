Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightNilamburchevron_rightപ്ര​ള​യ...
    Nilambur
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:20 AM IST

    പ്ര​ള​യ പു​ന​ര​ധി​വാ​സം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ നി​ർ​ദേ​ശം

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ല​മ്പൂ​രി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍: മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു
    പ്ര​ള​യ പു​ന​ര​ധി​വാ​സം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ നി​ർ​ദേ​ശം
    cancel

    നി​ല​മ്പൂ​ര്‍: നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ-പി​ന്നാ​ക്ക ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി ഒ.​ആ​ര്‍. കേ​ളു​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. 2019ലെ ​പ്ര​ള​യ​ത്തി​ല്‍ പാ​ല​വും വീ​ടു​ക​ളും ത​ക​ര്‍ന്ന് നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ ഉ​ള്‍വ​ന​ത്തി​ല്‍ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട 300 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​മ​ട​ക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് എം.​എ​ല്‍.​എ ന​ല്‍കി​യ നി​വേ​ദ​ന​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ട് യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച​ത്.

    പാ​ല​വും കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റ് വീ​ടു​ക​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ് പ്ര​ള​യ​ത്തി​ല്‍ എ​ല്ലാം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ആ​റു​വ​ര്‍ഷ​മാ​യി കാ​ട്ടി​ല്‍ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഷെ​ഡി​ൽ ന​ര​ക​ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ടി​വെ​ള്ള​വും ശു​ചി​മു​റി സൗ​ക​ര്യവുമി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​വ​രു​ടെ ദു​രി​തം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ‍്യ​പ്പെ​ട്ട് ആ​ര‍്യാ​ട​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് എം.​എ​ൽ.​എ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പ്ര​ള​യ​ത്തി​ല്‍ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ല്‍കി. 2019ലെ ​പ്ര​ള​യ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യ പോ​ത്തു​ക​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മു​ണ്ടേ​രി​യി​ലെ ഇ​രു​ട്ടു​കു​ത്തി ക​ട​വി​ലെ പു​തി​യ പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​വൃ​ത്തി വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കും.

    2018ലെ ​പ്ര​ള​യ​ത്തി​ല്‍ ത​ക​ര്‍ന്ന വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പു​ഞ്ച​കൊ​ല്ലി​യി​ല്‍ പു​ന്ന​പ്പു​ഴ​ക്ക് കു​റു​കെ ഇ​രു​മ്പു​പാ​ല​ത്തി​ന് പ​ക​രം പു​തി​യ പാ​ലം പ​ണി​യു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കും. പു​ഞ്ച​കൊ​ല്ലി, അ​ള​ക്ക​ല്‍ ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ത​ക​ര്‍ന്ന റോ​ഡ് പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ കോ​ര്‍പ​സ് ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പു​ന​ര്‍നി​ര്‍മി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ധാ​ര്‍ കാ​ര്‍ഡ്, റേ​ഷ​ന്‍ കാ​ര്‍ഡ്, വോ​ട്ട​ര്‍ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ല്‍ കാ​ര്‍ഡ്, ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ന്‍ഷൂ​റ​ന്‍സ് കാ​ര്‍ഡ് എന്നിവയി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ വി​വി​ധ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ​കു​പ്പു​ക​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ദാ​ല​ത്ത് ന​ട​ത്തും. ബി​രു​ദ​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളി​ല്‍ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് താ​മ​സി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തി​യ ഹോ​സ്റ്റ​ല്‍ പ​ണി​യാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് കൈ​മാ​റി​യ 50 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ലം ഇ​തി​നാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ക്കും.

    യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് എം.​എ​ല്‍.​എ, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ-പി​ന്നാ​ക്ക ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൗ​ശി​ക​ന്‍, മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്രൈ​വ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​ശി​വ​കു​മാ​ര്‍, എ​സ്.​ടി. വ​കു​പ്പ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ പി.​എ​സ്. ശ്രീ​ജ, ജോ​യ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ കെ.​എ​സ്. ശ്രീ​രേ​ഖ, ടി.​ആ​ര്‍.​ഡി.​എം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ സു​മി​ന്‍ എ​സ്. ബാ​ബു, ഐ.​ടി.​ഡി.​പി ജി​ല്ല പ്രൊ​ജ​ക്ട് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ സി. ​ഇ​സ്മ​യി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsFlood RehabilitationMalappuram
    News Summary - Proposal to speed up flood rehabilitation
    Similar News
    Next Story
    X