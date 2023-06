12കാരനെ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; കുട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് പൊലീസ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ നി​ല​മ്പൂ​ര്‍: മി​ന​ർ​വ​പ​ടി​യി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ 12കാ​ര​നെ കെ​ട്ടി​യി​ട്ട നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ലെ ദു​രൂ​ഹ​ത നീ​ങ്ങി. സ്കൂ​ളി​ല്‍ പോ​കാ​നു​ള്ള മ​ടി കാ​ര​ണം കു​ട്ടി​ത​ന്നെ​യാ​ണ് കെ​ട്ടി​യി​ട​ല്‍ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മ​റ്റു ദു​രൂ​ഹ​ത​ക​ള്‍ ഇ​ല്ലെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചോ​ടെ​യാ​ണ് കെ.​എ​ൻ.​ജി റോ​ഡി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന മൂ​ന്നു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ കോ​ണി​പ്പ​ടി​യി​ൽ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സു​കാ​ര​നെ കൈ​ക​ൾ പി​ന്നി​ലേ​ക്ക് കെ​ട്ടി​യി​ട്ട നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ക​ട​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ കു​ട്ടി​യു​ടെ ക​ര​ച്ചി​ൽ കേ​ട്ട് വ​ന്നു​നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കൈ​ക​ൾ കെ​ട്ടി ക​മ​ഴ്ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​യെ ക​ണ്ട​ത്. സ​മീ​പം സ്കൂ​ൾ ബാ​ഗും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​യെ താ​ഴെ എ​ത്തി​ച്ച് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ട പൊ​ലീ​സി​നെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സെ​ത്തി കു​ട്ടി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ക്കി. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​മാ​യി കു​ട്ടി ക്ലാ​സി​ല്‍ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. സ്കൂ​ള്‍ സ​മ​യം ക​ഴി​യും​വ​രെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ സ്ഥ​ലം എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഇ​വി​ടം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ആ​രെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടാ​ല്‍ സം​ശ​യം തോ​ന്നാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് കൈ​ക​ള്‍ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് വ​ള്ളി​കൊ​ണ്ട് പി​റ​കി​ലേ​ക്ക് കെ​ട്ടി​യ​ത്. ആ​രും കാ​ണു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് കു​ട്ടി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം നി​ല​യി​ലെ​ത്തി​യെ​ത്. സ്കൂ​ൾ ബാ​ഗു​മാ​യി കു​ട്ടി ത​നി​യെ കോ​ണി​പ്പ​ടി ക​യ​റു​ന്ന​ത് സ​മീ​പ​ത്തെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ‍്യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക്ക് കൗ​ണ്‍സ​ലി​ങ് ന​ല്‍കും. Show Full Article

police said that the boy had planned the incident where the 12-year-old was found tied up