Madhyamam
    Nilambur
    24 Aug 2025 7:58 AM IST
    24 Aug 2025 7:58 AM IST

    നി​ല​മ്പൂ​ർ ബൈ​പാ​സി​ന് പു​തു​ജീ​വ​ൻ; 35 കോ​ടി​യു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​കാ​നു​മ​തി

    ഒ.​സി.​കെ പ​ടി മു​ത​ല്‍ വെ​ളി​യം​തോ​ടു​വ​രെ ആ​റു​കി​ലോ മീ​റ്റ​ര്‍ ദൂ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ബൈ​പാ​സ്‌ റോ​ഡ്
    symbolic image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    നി​ല​മ്പൂ​ര്‍: വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ നി​ല​മ്പൂ​ർ ബൈ​പാ​സി​ന് പു​തു​ജീ​വ​നാ​യി. ബൈ​പാ​സി​ന്‍റെ ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന് 35 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​കാ​നു​മ​തി​യാ​യ​താ​യി ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് എം.​എ​ല്‍.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. ബൈ​പാ​സി​ന്‍റെ തു​ട​ക്കം കെ.​എ​ന്‍.​ജി റോ​ഡി​ലെ ഒ.​സി.​കെ പ​ടി മു​ത​ല്‍ ച​ക്കാ​ല​ക്കു​ത്ത് അ​ര്‍ബ​ന്‍ഹെ​ല്‍ത്ത് സെ​ന്റ​റി​ന് സ​മീ​പം വ​രെ​യു​ള്ള 2.460 കി​ലോ മീ​റ്റ​ര്‍ ദൂ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്കാ​ണ് സാ​ങ്കേ​തി​കാ​നു​മ​തി. റോ​ഡി​ന്‍റെ ടാ​റി​ങ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വും. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഒ.​സി.​കെ പ​ടി​യി​ലെ ബൈ​പാ​സ് ജ​ങ്ഷ​ന്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ കോ​ട​തി​പ്പ​ടി മു​ത​ല്‍ ഐ.​സി.​ഐ.​സി ബാ​ങ്ക് വ​രെ 600 മീ​റ്റ​ര്‍ വ​രെ​യു​ള്ള റോ​ഡ് വീ​തി​കൂ​ട്ടി ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ക്കും അ​നു​മ​തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സാ​ങ്കേ​തി​കാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ടെ​ന്‍ഡ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന് ഉ​ട​ന്‍ പ്ര​വൃ​ത്തി ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നും എം.​എ​ല്‍.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റോ​ഡി​ല്‍ ഒ.​സി.​കെ പ​ടി മു​ത​ല്‍ വെ​ളി​യം​തോ​ടു​വ​രെ ആ​റു​കി​ലോ മീ​റ്റ​ര്‍ ദൂ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ബൈ​പാ​സ്‌ റോ​ഡ് വ​രു​ന്ന​ത്. ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ 36 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ച് 2016 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ല്‍ ബൈ​പാ​സി​ന്‍റെ പ്ര​വൃ​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഭൂ​മി വി​ട്ടു ന​ല്‍കി​യ​വ​ര്‍ക്ക് 15.2 കോ​ടി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, പി​ന്നീ​ട് ബൈ​പാ​സ് നി​ർ​മാ​ണ​ന​ട​പ​ടി നി​ല​ച്ചു.

    ആ​ര‍്യാ​ട​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് എം.​എ​ൽ.​എ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച് ശേ​ഷം പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സി​നെ നേ​രി​ല്‍ ക​ണ്ടാ​ണ് ബൈ​പാ​സി​ന് പു​തു​ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​ത്. നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ ടൗ​ണി​ല്‍ റോ​ഡ് വീ​തി​കൂ​ട്ടി ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ 161 മീ​റ്റ​ര്‍ നീ​ള​ത്തി​ല്‍ മൂ​ന്ന് മീ​റ്റ​ര്‍ വീ​തി​യി​ല്‍ വി​ട്ടു​കി​ട്ടു​ന്ന​തി​ന് ക​ല​ക്ട​റു​ടെ അ​നു​മ​തി​യും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​നം​വ​കു​പ്പ് വി​ട്ടു ന​ല്‍കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് പ​ക​രം ചു​ങ്ക​ത്ത​റ​യി​ല്‍ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ സ്ഥ​ലം​വി​ട്ടു ന​ല്‍കും. വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഭൂ​മി വി​ട്ട് കി​ട്ടി​യ​തോ​ടെ നി​ല​മ്പൂ​ർ ന​ഗ​ര​ഭാ​ഗം ന​വീ​ക​ര​ണം ഉ​ട​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​വും.

