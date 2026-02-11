Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightNilamburchevron_rightനിലമ്പൂർ ജില്ല...
    Nilambur
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 9:19 AM IST

    നിലമ്പൂർ ജില്ല ആശുപത്രിയിലെ മാതൃ-ശിശു ബ്ലോക്ക് ഉദ്ഘാടനം 14ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ര്‍ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും
    നിലമ്പൂർ ജില്ല ആശുപത്രിയിലെ മാതൃ-ശിശു ബ്ലോക്ക് ഉദ്ഘാടനം 14ന്
    cancel
    camera_alt

    ആ​രോ​ഗ‍്യ​മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന നി​ല​മ്പൂ​ർ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ മാ​തൃ-​ശി​ശു ബ്ലോ​ക്ക്

    നി​ല​മ്പൂ​ര്‍: ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പു​തി​യ​താ​യി നി​ര്‍മി​ച്ച മാ​തൃ-​ശി​ശു ബ്ലോ​ക്കി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം 14ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക് 12ന് ​ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ര്‍ജ് നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും. ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് എം.​എ​ല്‍.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. എ​ക്കോ മെ​ഷീ​ന്‍ സ്വി​ച്ച് ഓ​ണ്‍ പി.​പി. സു​നീ​ര്‍ എം.​പി നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും.

    ഹെ​ര്‍ബ​ല്‍ ഗാ​ര്‍ഡ​ന്‍ സ​മ​ര്‍പ്പ​ണം എ.​പി. അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും. യു.​എ​സ്.​ജി സ്‌​കാ​ന്‍ സം​വി​ധാ​ന സ​മ​ര്‍പ്പ​ണം പി.​കെ. ബ​ഷീ​ര്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ​യും നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്സ​ൻ പ​ത്മി​നി ഗോ​പി​നാ​ഥും നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും. ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍ വി.​ആ​ര്‍. വി​നോ​ദ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ 2014-15 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ 10.50 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ൽ ഒ​രു മാ​തൃ-​ശി​ശു ബ്ലോ​ക്ക് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ബി.​എ​സ്.​എ​ന്‍.​എ​ല്‍ സി​വി​ല്‍ വി​ങ്ങാ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ബി.​എ​സ്.​എ​ന്‍.​എ​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ 30 ശ​ത​മാ​നം നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ക്ക് 2.5 കോ​ടി​യും 2022-23ല്‍ ​എ​ന്‍.​എ​ച്ച്.​എം ആ​ര്‍.​ഒ.​പി പ്ര​കാ​രം അ​നു​വ​ദി​ച്ച 16.5 കോ​ടി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 19 കോ​ടി​യാ​ണ് കെ​ട്ടി​ട നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന് ചെ​ല​വാ​യ മൊ​ത്തം തു​ക. 46,000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ര്‍ണ​ത്തി​ല്‍ നാ​ല് നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി എ​ല്ലാ​വി​ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ ബ്ലോ​ക്കാ​ണ് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ ഫ​സ്റ്റ് ഫ്ലോ​റി​ന്‍റെ​യും ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​റി​ന്‍റെ​യും പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം ഒ.​പി, ശി​ശു​രോ​ഗ വി​ഭാ​ഗം ഒ.​പി, ഒ​ബ്സെ​ര്‍വേ​ഷ​ന്‍ റൂം, ​പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ് മു​റി, യു.​എ​സ്.​ജി സ്‌​കാ​ന്‍ സം​വി​ധാ​നം എ​ന്നി​വ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​റി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​ദ‍്യ​ഘ​ട്ടം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ഏ​പ്രി​ലോ​ടു​കൂ​ടി ലി​ഫ്റ്റ്, ജ​ന​റേ​റ്റ​ര്‍ എ​ന്നി​വ കൂ​ടി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടു​കൂ​ടി മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ 100 കി​ട​ക്ക​ക​ളോ​ട് കൂ​ടി കി​ട​ത്തി ചി​കി​ത്സ സൗ​ക​ര്യ​വും ആ​ധു​നി​ക ലേ​ബ​ര്‍ റൂം ​ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ​ജ്ജ​മാ​കും. കി​ട​ത്തി ചി​കി​ത്സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​സ​വ വാ​ര്‍ഡ്, പ്ര​സ​വാ​ന​ന്ത​ര വാ​ര്‍ഡ്, ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി വാ​ര്‍ഡ്, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വാ​ര്‍ഡ്, പോ​സ്റ്റ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് വാ​ര്‍ഡ് എ​ന്നി​വ സ​ജ്ജ​മാ​കും. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഐ.​സി.​യു, സി​ക് ന്യൂ​ബോ​ണ്‍ കെ​യ​ര്‍ യൂ​നി​റ്റ്, മൂ​ന്ന് മേ​ജ​ര്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ തി​യ​റ്റ​റും ഒ​രു മൈ​ന​ര്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ തി​യ​റ്റ​റു​മു​ള്ള മോ​ഡു​ലാ​ര്‍ ഒ.​ടി കോം​പ്ല​ക്സ്, സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ സ്റ്റെ​റൈ​ല്‍ സ​പ്ലൈ ഡി​പ്പാ​ര്‍ട്ട്മെ​ന്റ്, പ​വ​ര്‍ ലോ​ണ്‍ട്രി, എ​ച്ച്.​വി.​എ.​സി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍, മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഗ്യാ​സ് പൈ​പ്പ് ലൈ​ന്‍ സി​സ്റ്റം എ​ന്നീ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ങ്ങും. മാ​തൃ-​ശി​ശു ബ്ലോ​ക്ക് പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ​യും ആ​ദി​വാ​സി മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മി​ക​ച്ച ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള മാ​തൃ-​ശി​ശു ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:inaugurationNilambur District HospitalMaternal and Child Block
    News Summary - Inauguration of the Maternal and Child Block at Nilambur District Hospital on the 14th
    Similar News
    Next Story
    X