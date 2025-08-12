Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightNilamburchevron_right...
    Nilambur
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 11:54 AM IST

    മി​ഴി​യി​ലൊ​തു​ങ്ങാ​ത്ത പൂ​വ​സ​ന്തം...

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഓ​ണം നി​റ​മണിയിക്കാ​ൻ ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ടി​ലെ പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​വി​രി​ഞ്ഞു
    Flower farming
    cancel
    camera_alt

    മ​ദ​നു​ണ്ടി​യി​ലെ സൂ​ര‍്യ​കാ​ന്തി പാ​ട​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യെ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ

    നി​ല​മ്പൂ​ർ: മ​ല​യാ​ള​ക്ക​ര​യു​ടെ ഓ​ണ​ത്തെ വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ടി​ലെ പാ​ട​ങ്ങ​ൾ പൂ​വി​രി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടു​ത്തെ കാ​റ്റി​ന് പോ​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ പൂ​ക്ക​ളു​ടെ സു​ഗ​ന്ധ​മാ​ണ്. സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി തി​ള​ക്ക​വും ഒ​പ്പം അ​ഴ​ക​ണി​ഞ്ഞ് ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​യും. ക​ട​ലോ​ളം പൂ​ക്ക​ള്‍കൊ​ണ്ട് ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട​യി​ലെ ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങി.

    ബേ​ര​മ്പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി ഗോ​പാ​ൽ​പ്പേ​ട്ട് മ​ല​യു​ടെ താ​ഴ്വ​ര വ​രെ​യും പൂ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്. പി​ച്ചി​പ്പൂ​വും ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​യും സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി​പ്പൂ​ക്ക​ളു​മെ​ല്ലാം മൊ​ട്ടി​ട്ടും പൂ​ത്തു​ല​ഞ്ഞും നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഓ​ണം മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ട് ഗു​ണ്ട​ല്‍പേ​ട്ടി​ലെ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ള്‍ ജൂ​ണ്‍ മു​ത​ല്‍ ആ​ഗ​സ്റ്റ് വ​രെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ പൂ​ക്ക​ളാ​ല്‍ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​കു​ന്നു.ബേ​രം​മ്പാ​ടി​യി​ലെ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി പൂ​പ്പാ​ട​ത്ത് ക​ർ​ഷ​ക കു​ടും​ബം വി​ള​വെ​ടു​ക്കുന്നു

    ബേ​രം​മ്പാ​ടി​യി​ലെ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി പൂ​പ്പാ​ട​ത്ത് ക​ർ​ഷ​ക കു​ടും​ബം വി​ള​വെ​ടു​ക്കുന്നു

    ഉ​ഴു​തു​മ​റി​ച്ച് വി​ത്തു​പാ​കി​യ പൂ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ള്‍ വ​ർ​ണ​ശോ​ഭ​യി​ലാ​ണ്. മ​റു​നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്കു​ള്ള പ​ച്ച​ക്ക​റി​യു​ടെ വി​ള​നി​ല​മാ​ണ് ഈ ​നാ​ടെ​ങ്കി​ലും ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി, അ​ര​ളി, റോ​സ്, വാ​ടാ​മ​ല്ലി എ​ന്നി​വ​യും നി​റ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​സ​ന്തം വി​രി​യി​ക്കു​ന്നു. മൈ​സൂ​രി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 766ല്‍ ​ഗു​ണ്ട​ല്‍പേ​ട്ട് -മ​ധൂ​ര്‍ റോ​ഡ് മു​ത​ലാ​ണ് ആ​രെ​യും ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ല്‍ സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി​പ്പൂ​ക്ക​ളും ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​യും ചി​രി​തൂ​കി നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത്.

    പൂ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ത്രം പ​ക​ര്‍ത്താ​ൻ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ തി​ര​ക്കാ​ണി​പ്പോ​ൾ. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​ണ​ധി​ക​വും. പൂ​ക്ക​ളെ​ല്ലാം വ​ള​ര്‍ന്നു വി​ള​വെ​ടു​ക്കാ​ൻ പാ​ക​പ്പെ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഞ്ഞ നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​പ്പൂ​വും ഓ​ണ​വി​പ​ണി​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ചി​ല പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കൃ​ഷി ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി സ​സ്യ​എ​ണ്ണ​ക​ള്‍ക്കാ​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ല്‍ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി പൂ​ക്ക​ള്‍ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പെ​യി​ന്‍റ് നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​നാ​ണ്. മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഓ​ണ​ക്കാ​ലം അ​വ​ർ​ക്ക് ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ദി​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. പ​ട്ടി​ണി​യും പ​രി​വെ​ട്ട​ങ്ങ​ളും മ​റ​ന്ന് പൂ​ക്ക​ളി​ൽ ഐ​ശ്വ​ര‍്യം വി​രി​യു​ന്ന കാ​ലം.

    ഓ​ണ​ക്കാല​ത്ത് വി​ള​വെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ 70 ശ​ത​മാ​ന​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്. മ​ല​യാ​ളക്കര​യി​ലെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ത്ത​പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യാ​യെ​ത്തു​ന്ന ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​യും ജെമ​ന്തി​യും അ​ര​ളി​യു​മെ​ല്ലാം കീ​ഴ​ട​ക്ക​ലി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​വു​മാ​യി സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ ചി​രി​തൂ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Onam MarketgundalpetFlower farmingMalappuram News
    News Summary - flower farms in Gundalpet focus onam market
    Similar News
    Next Story
    X