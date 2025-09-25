Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Sept 2025 12:20 PM IST
    date_range 25 Sept 2025 12:20 PM IST

    ആ​വേ​ശ​ത്തു​ഴ​യെ​റി​യാം; ചാ​ലി​യാ​ര്‍ റി​വ​ര്‍ പാ​ഡി​ല്‍ ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ മൂ​ന്നു​മു​ത​ല്‍

    ചാ​ലി​യാ​ർ ക​യാ​ക്കി​ങ് (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    നി​ല​മ്പൂ​ര്‍: ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ദീ​ര്‍ഘ​ദൂ​ര ക​യാ​ക്കി​ങ് യാ​ത്ര​യാ​യ ചാ​ലി​യാ​ര്‍ റി​വ​ര്‍ പാ​ഡി​ല്‍ ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ മൂ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ അ​ഞ്ച് വ​രെ ന​ട​ക്കും. ചാ​ലി​യാ​റി​നെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ജ​ല​സാ​ഹ​സി​ക വി​നോ​ദ​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ദീ​ര്‍ഘ​ദൂ​ര ക​യാ​ക്കി​ങ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ യാ​ത്ര പ​തി​നൊ​ന്നാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക ക​യാ​ക്കി​ങ് താ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം തു​ട​ക്ക​ക്കാ​ര്‍ക്കും തു​ഴ​യെ​റി​യാം എ​ന്ന​താ​ണ് സ​വി​ശേ​ഷ​ത.

    വി​വി​ധ ത​രം ക​യാ​ക്കു​ക​ളി​ലും സ്റ്റാ​ന്‍ഡ് അ​പ്പ് പാ​ഡി​ലി​ലും പാ​യ്‌​വ​ഞ്ചി​യി​ലും ചു​രു​ള​ന്‍ വ​ള്ള​ത്തി​ലു​മാ​യാ​ണ് മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ യാ​ത്ര. നി​ല​മ്പൂ​രി​ലെ മാ​ന​വേ​ദ​ന്‍ ഹ​യ​ര്‍സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ക​ട​വി​ല്‍ നി​ന്ന് ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ മൂ​ന്നി​ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കും. ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് എം.​എ​ല്‍.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. പി.​വി. അ​ബ്ദു​ല്‍ വ​ഹാ​ബ് എം.​പി യാ​ത്ര ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യും. ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ അ​ഞ്ചി​ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​രി​ലെ ജെ​ല്ലി​ഫി​ഷ് വാ​ട്ട​ര്‍ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് ക്ല​ബി​ല്‍ യാ​ത്ര സ​മാ​പി​ക്കും.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ജെ​ല്ലി ഫി​ഷ് വാ​ട്ട​ര്‍ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് ക്ല​ബാ​ണ് യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള ടൂ​റി​സം ഡി​പ്പാ​ര്‍ട്ട്‌​മെ​ന്റ്, കേ​ര​ള അ​ഡ്വ​ഞ്ച​ര്‍ ടൂ​റി​സം പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ സൊ​സൈ​റ്റി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പാ​ര​ഗ​ണ്‍ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ്, ഗ്രീ​ന്‍ വേം​സ്, അ​മാ​ന ടൊ​യോ​ട്ട എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്നും വി​ദേ​ശ​ത്തുനി​ന്നു​മാ​യി 75 ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ​ത്ത് മു​ത​ല്‍ 70 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​വും. ചാ​ലി​യാ​റി​ലൂ​ടെ ഇ​വ​ര്‍ 68 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക. രാ​വി​ലെ ആ​റു മു​ത​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു​വ​രെ​യാ​ണ് ക​യാ​ക്കി​ങ്.

    മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​ണ്ട് ചാ​ലി​യാ​ര്‍ പു​ഴ​യി​ല്‍നി​ന്നും മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് സം​ഘം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജെ​ല്ലി​ഫി​ഷ് വാ​ട്ട​ര്‍ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് സ്ഥാ​പ​ക​ന്‍ കൗ​ഷി​ക്ക് കോ​ടി​ത്തോ​ടി​ക, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ റി​ന്‍സി ഇ​ക്ബാ​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. യാ​ത്ര​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ര്‍ ജെ​ല്ലി​ഫി​ഷ് വാ​ട്ട​ര്‍ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് ക്ല​ബി​ല്‍ ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് വ​രെ പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാം. കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 9400893112.

    TAGS:Chaliyar River PaddleMalappuram
    News Summary - chaliyar river paddle will be begin on october 3rd
