    Nilambur
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 9:09 AM IST

    നാ​ടു​കാ​ണി ചു​ര​ത്തി​ൽനി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത് 500 കി​ലോ അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന‍്യം

    ശേ​ഖ​രി​ച്ച മാ​ലി​ന‍്യം എ​ക്കോ വേ​ൾ​ഡ് പ്ലാ​ന്‍റി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ത​രം തി​രി​ച്ച് കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യും
    നാ​ടു​കാ​ണി ചു​ര​ത്തി​ൽനി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത് 500 കി​ലോ അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന‍്യം
    എ​ക്കോ വേ​ൾ​ഡ് വേ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ​നേതൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നാ​ടു​കാ​ണി ചു​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റം​ല​ത്ത് നെ​യ്ത​ക്കോ​ട​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    നി​ല​മ്പൂ​ർ: എ​ക്കോ വേ​ൾ​ഡ് വേ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് നാ​ടു​കാ​ണി ചു​രം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത് 500 കി​ലോ​യോ​ളം അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന‍്യ​ങ്ങ​ൾ. വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ 50ല​ധി​കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് ചു​രം ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. ചു​രം റോ​ഡി​ന്‍റെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും വ​ന​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്നു​മാ​ണ് ചാ​ക്കു​ക​ണ​ക്കി​ന് മാ​ലി​ന‍്യം ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വൃ​ത്തി വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ലു​വ​രെ നീ​ണ്ടു. ശേ​ഖ​രി​ച്ച മാ​ലി​ന‍്യം എ​ക്കോ വേ​ൾ​ഡ് പ്ലാ​ന്‍റി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ത​രം തി​രി​ച്ച് കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യും.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി വ​ർ​ഷ​മാ​യി മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് എ​ക്കോ വേ​ൾ​ഡ് വേ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്. ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റം​ല​ത്ത് നെ​യ്ത​ക്കോ​ട​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ​ക്കോ വേ​ൾ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​മ്മം​കു​ള​ങ്ങ​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഉ​ഷ വേ​ലു, ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ജീ​ബ് എ​ര​ഞ്ഞി​യി​ൽ, മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല​ങ്ങാ​ട​ൻ, ഫൗ​സി​യ, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ, ക്ലീ​ൻ കേ​ര​ള ക​മ്പ​നി ജി​ല്ല മാ​നേ​ജ​ർ വ​രു​ൺ ശ​ങ്ക​ർ, പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ജാ​ഫ​ർ പു​ലി​യോ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ല​മ്പൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മു​ത​ൽ പൂ​ക്കോ​ട്ടു​പാ​ടം വ​രെ​യു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യു​ടെ ഇ​രു​വ​ശ​വും നി​ല​മ്പൂ​ർ ടൗ​ൺ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​രു​ന്ന ചാ​ലി​യാ​ർ പു​ഴ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ശു​ചീ​ക​രി​ച്ചു.

    News Summary - 500 kg of inorganic waste collected from Nadukani river
