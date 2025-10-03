Begin typing your search above and press return to search.
    Malappuram
    3 Oct 2025 10:48 AM IST
    3 Oct 2025 10:48 AM IST

    ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ റോ​ഡ് പ​ണി പാ​തി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു; പൂ​ർ​ണ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി ഒ​രു നാ​ട്

    ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ റോ​ഡ് പ​ണി പാ​തി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു; പൂ​ർ​ണ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി ഒ​രു നാ​ട്
    തി​രു​ത്തി​യാ​ട്: ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​വ​സാ​ന യാ​ത്രാ മാ​ർ​ഗ​വും അ​ട​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പൂ​ർ​ണ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ. ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ പ്ര​വൃ​ത്തി പാ​തി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് തീ​ർ​ത്തും ദു​രി​ത​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ​ത്. തി​രു​ത്തി​യാ​ട്-​ക​ക്കോ​വ് റോ​ഡി​ന് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ്ര​വൃ​ത്തി ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ, റോ​ഡി​ന്റെ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​രി​ൽ ചി​ല​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തോ​ടെ ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ പ​ണി നി​ർ​ത്തി. തി​രു​ത്തി​യാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ൽ. പി ​സ്കൂ​ളി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ റോ​ഡ് കു​ത്തി​പൊ​ളി​ക്കു​ക​യും മ​ണ്ണി​ടു​ക​യും അ​തി​ന്റെ മു​ക​ളി​ൽ, ടാ​റി​ട്ട റോ​ഡ് പൊ​ളി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത് ഇ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നെ​യാ​ണ് ചി​ല​ർ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​ത്.

    മ​ഴ പെ​യ്ത​തോ​ടെ ഈ ​ഭാ​ഗം ച​ളി​ക്കു​ള​മാ​യി കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര പോ​ലും അ​സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി. ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ചെ​ളി​യി​ൽ തെ​ന്നി വീ​ഴു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​ണ്. എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​ചെ​ളി​ക്കു​ളം നീ​ന്തി ക​യ​റ​ണം.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കാ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന യാ​ത്ര​മാ​ർ​ഗ​മാ​യ കാ​രാ​ട് മൂ​ള​പ്പു​റം ച​ണ്ണ​യി​ൽ പ​ള്ളി​യാ​ളി റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്നി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി. അ​തോ​ടെ തി​രു​ത്തി​യാ​ട് കാ​ക്കോ​വ് റോ​ഡി​നെ​യാ​ണ് പ​ല​രും ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​റ്.

    കാ​രാ​ട്-​മൂ​ള​പ്പു​റം-​ച​ണ്ണ​യി​ൽ-​പ​ള്ളി​യാ​ളി റോ​ഡ് യാ​ത്രാ​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ 10 കോ​ടി വ​ക​യി​രു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​തും ഒ​ന്നും ആ​യി​ല്ല. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ, എം.​എ​ൽ.​എ ര​ണ്ട് കോ​ടി​യു​ടെ ബ​ജ​റ്റ് ഫ​ണ്ടും വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ​യും അ​ന്തി​മ അ​നു​മ​തി​ക്ക് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ജ​നം. റോ​ഡ് ഉ​ട​ൻ ന​വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​രു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​നോ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കാ​നോ ജ​നം ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

