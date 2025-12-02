Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightMelatturchevron_rightവെള്ളിയാർ തീരത്ത് ആര്...
    Melattur
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 1:23 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 1:23 PM IST

    വെള്ളിയാർ തീരത്ത് ആര് വാഴും ?

    text_fields
    bookmark_border
    kerala local body election, മേലാറ്റൂർ, മലപ്പുറം
    cancel

    മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ: പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വീ​റും വാ​ശി​യു​മേ​റി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു ത​വ​ണ ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം സീ​റ്റു​ക​ൾ പ​ങ്കി​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഗോ​ദ​യി​ൽ പോ​രാ​ട്ടം ക​ന​ത്ത​ത്. ര​ണ്ടു ത​വ​ണ​യും ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത വെ​ള്ളി​യാ​ർ പു​ഴ​യു​ടെ തീ​ര​ത്ത് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​രെ തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    16 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 2015ലും 2020​ലും എ​ട്ട് സീ​റ്റു​ക​ൾ വീ​തം പ​ങ്കി​ട്ട് ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ലേ​റി​യ​ത്. ഇ​തി​നാ​ൽ, ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ടി​ൽ ക​ടു​ത്ത പ്ര​ചാ​ര​ണ​ച്ചൂ​ടി​ലാ​ണ്. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട​യാ​യി​രു​ന്നു മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ. 2000-2005 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 11 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ​ദ​വി​യി​ലി​രു​ന്ന മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ലെ നാ​ട്ടി​ക വി. ​മൂ​സ മൗ​ല​വി മ​രി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം വ​ന്ന​തോ​ടെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഭ​ര​ണം ല​ഭി​ച്ചു.

    ക​ക്ഷി​നി​ല

    ആ​കെ -16, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് -8, യു.​ഡി.​എ​ഫ് -8, (മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് -6, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് -2)

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് അം​ഗം മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി. പി​ന്നീ​ട്, ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ലെ പി.​കെ. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഹാ​ജി വി​ജ​യി​ച്ച​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി. അ​വ​സാ​ന 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ് ഭ​ര​ണം കൈ​യാ​ളു​ന്ന​ത്. 2015ലെ ​ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 2020ൽ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ആ​കെ 10 വ​ർ​ഷ​വും ആ​റ് മാ​സ​വും മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ച്ച​ത്. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വ് മു​ഴു​വ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വോ​ട്ട് ചോ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വി​ക​സ​ന​മു​ര​ടി​പ്പ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​ചാ​ര​ണ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ൽ 18 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഏ​ത് മു​ന്ന​ണി വാ​ഴു​മെ​ന്ന ഉ​ദ്വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ളും വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election NewsMalappuramKerala Local Body Election
    News Summary - Who will rule on the banks of the Velliyar River?
    Similar News
    Next Story
    X