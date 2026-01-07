Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightMelatturchevron_rightഗ​താ​ഗ​തം...
    Melattur
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 11:44 AM IST

    ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സപ്പെ​ടു​ത്തി ആ​ഹ്ലാ​ദ പ്ര​ക​ട​നം; അ​റു​​പ​തോ​ളം പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്​

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് പൊ​ലീ​സ് അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു
    ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സപ്പെ​ടു​ത്തി ആ​ഹ്ലാ​ദ പ്ര​ക​ട​നം; അ​റു​​പ​തോ​ളം പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്​
    cancel
    Listen to this Article

    മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ: വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​ഹ്ലാ​ദ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, വാ​ർ​ഡം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 60 ഓ​ളം പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു. കീ​ഴാ​റ്റൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ പി.​കെ. മൂ​സ​ക്കു​ട്ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വാ​ർ​ഡം​ഗ​ങ്ങ​ളും യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യ പ​ത്തു പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക​ണ്ടാ​ല​റി​യാ​വു​ന്ന 50 ഓ​ളം പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യു​മാ​ണ്​ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കീ​ഴാ​റ്റൂ​ർ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണം ല​ഭി​ച്ച​തി​​ൽ ആ​ഹ്ലാ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച്​ ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഡി.​ജെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി പ്ര​ക​ട​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​രി​ക്ക​ണ്ടം​പാ​ക്ക്​ മു​ത​ൽ പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്​ ക​മാ​നം വ​രെ ന​ട​ത്തി​യ​ ആ​ഹ്ലാ​ദ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും മാ​ർ​ഗ ത​ട​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​നാ​ണ്​ കേ​സ്​ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്​​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി.​ജെ വാ​ഹ​ന​വും പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Police CaseTraffic blockCase filedMalappuram News
    News Summary - Traffic was blocked and a celebration was held; Cases were filed against over 60 people
    Similar News
    Next Story
    X