Madhyamam
    Melattur
    Posted On
    10 Sept 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 11:18 AM IST

    പുകക്കുഴൽ പൊളിച്ചുനീക്കി; മേലാറ്റൂരിന്റെ ഓട്ടുകമ്പനി ഇനി ​ഓർമ

    പുകക്കുഴൽ പൊളിച്ചുനീക്കി; മേലാറ്റൂരിന്റെ ഓട്ടുകമ്പനി ഇനി ​ഓർമ
    ഇ​ന്ദി​ര ടൈ​ൽ വ​ർ​ക്​​സ്’​ ഓ​ട്ടു​ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പു​ക​ക്കു​ഴ​ൽ നി​ലം​പൊ​ത്തു​ന്നു

    മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ: പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി മേ​ലാ​റ്റൂ​രി​ൽ ത​ല ഉ​യ​ർ​ത്തി​നി​ന്നി​രു​ന്ന ഓ​ട്ടു​ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പു​ക​ക്കു​ഴ​ൽ​കൂ​ടി പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി​യ​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ച​രി​ത്ര​ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ളി​ൽ മ​റ്റൊ​ന്നു​കൂ​ടി കാ​ല​യ​വ​നി​ക​യി​ലേ​ക്ക് മ​റ​ഞ്ഞു. മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​​ന്റെ ലാ​ൻ​ഡ്​ മാ​ർ​ക്കാ​യി​രു​ന്ന ‘ഇ​ന്ദി​ര ടൈ​ൽ വ​ർ​ക്​​സ്’​ ഓ​ട്ടു​ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പു​ക​ക്കു​ഴ​ലാ​ണ്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്​​ച വൈ​കീ​ട്ട്​ 4.30ഓ​ടെ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി​യ​ത്.

    മു​ക്കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള, ജീ​ർ​ണാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന പു​ക​ക്കു​ഴ​ൽ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​ത്. മേ​ലാ​റ്റൂ​രി​നെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വ്യ​വ​സാ​യ​ശാ​ല​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ദി​രാ ടൈ​ൽ വ​ർ​ക്​​സ്. കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ ഓ​ടു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ഞ്ഞു​വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്​ മ​ങ്ങ​ലേ​റ്റ​ത്.

    മേ​ലാ​റ്റൂ​രി​ലെ ഒ​രു​പാ​ട് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​മാ​ർ​ഗം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്ന ഈ ​ക​മ്പ​നി 1995ലാ​ണ് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ ദാ​റു​ൽ​ഹി​കം ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് സെൻറ​ർ വാ​ങ്ങി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട്, പ​ല ക​മ്പ​നി​ക​ളും ഓ​ട് വ്യ​വ​സാ​യം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സാ​ങ്കേ​തി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​സം​സ്​​കൃ​ത വ​സ്​​തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും അ​ഭാ​വം കാ​ര​ണം മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ട്ടു. അ​തോ​ടെ ക​മ്പ​നി നി​ല​ച്ചു. 2024 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ലാ​ണ്​ ഓ​ട്ടു​ക​മ്പ​നി പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. മ​റ്റു കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പു​ക​ക്കു​ഴ​ൽ പൊ​ളി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഓ​ട്ടു​ക​മ്പ​നി നി​ന്നി​രു​ന്ന നാ​ലേ​ക്ക​റോ​ളം സ്ഥ​ല​ത്ത് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം.

    Malappuram News Brick Factory
    News Summary - Melattur bricks making company will remain in memory
