Madhyamam
    Posted On
    22 Oct 2025 12:27 AM IST
    Updated On
    22 Oct 2025 12:27 AM IST

    മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റിന് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ളിന്റെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്; സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച​ത് 1,54,438 രൂ​പ

    മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റിന് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ളിന്റെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്; സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച​ത് 1,54,438 രൂ​പ
    ‘മാ​ധ്യ​മം’​ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച തു​ക പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കെ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീ​മി​ൽ​നി​ന്ന് ‘മാ​ധ്യ​മം’ മ​ല​പ്പു​റം റ​സി​ഡ​ന്റ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ഇ​നാം റ​ഹ്മാ​ൻ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘മാ​ധ്യ​മം’​ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ലേ​ക്ക് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച​ത് 1,54,438 രൂ​പ. സ്കൂ​ൾ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കെ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ‘മാ​ധ്യ​മം’ റെ​സി​ഡ​ന്റ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ഇ​നാം റ​ഹ്മാ​ന് തു​ക കൈ​മാ​റി. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ഖ്യ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ എ​സ്. ലി​ൻ അ​മാ​ൽ, എ.​പി. ഫൈ​സ ഫാ​ത്തി​മ, ഫാ​ത്തി​മ ഷി​സ, കെ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​തി​ഫ്, ഹാ​നി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, പി. ​ഫൈ​സാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ഖ്യ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച ക്ലാ​സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ ടി. ​ഹ​സീ​ന, എം.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലിം എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി.

    സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​അ​ബ്ദു​ൽ ക​രിം, മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എം. ​അ​ബ്ദു​ല്ല, സ്റ്റാ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലിം, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​കെ. സ​ഹീ​റ, കോ- ​ക​രി​ക്കു​ല​ർ ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ആ​മി​യ ജ​മാ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ദി​ൽ, ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ കെ.​ടി. ഫാ​ത്തി​മ റി​ഫ, ഹെ​ഡ് ബോ​യ് വി.​പി. റ​യാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കെ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പി.​ടി. അ​ക്ബ​ർ അ​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

