    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ അ​പാ​ക​ത​യെ​ന്ന് പ​രാ​തി; എ​ട​പ്പ​റ്റ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ കൂ​ട്ട​രാ​ജി

    മ​ണ്ഡ​ലം, ബ്ലോ​ക്ക് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​ണ് രാ​ജി​വെ​ച്ച​ത്
    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ അ​പാ​ക​ത​യെ​ന്ന് പ​രാ​തി; എ​ട​പ്പ​റ്റ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ കൂ​ട്ട​രാ​ജി
    മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ: എ​ട​പ്പ​റ്റ​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ അ​പാ​ക​ത​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യു​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജി​വെ​ച്ചു. എ​ട​പ്പ​റ്റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ജി പി. ​തോ​മ​സ്, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ബ്ലോ​ക്ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വാ​ക്ക​യി​ൽ ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, ബ്ലോ​ക്ക് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ പ​ന്ത​ലാ​ൻ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, പി. ​ഹ​നീ​ഫ, പ്ര​വാ​സി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വൈ​ശ്യ​ർ ഖാ​ദ​ർ, ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സി.​എം. രാ​ജു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കു​ണ്ടി​ൽ ഹ​മീ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​താ​ക്ക​ളും ഏ​താ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​ണ് രാ​ജി​വെ​ച്ച​ത്.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ലെ അ​വ​ഗ​ണ​ന​യും ചി​ല​രു​ടെ ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ​വു​മാ​ണ് രാ​ജി​വെ​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന അ​വ​ഗ​ണ​ന നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ തീ​ർ​ത്തും അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യം നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

