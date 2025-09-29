Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mankada
    Posted On
    29 Sept 2025 7:48 AM IST
    Updated On
    29 Sept 2025 7:48 AM IST

    പുലിഭീതി: മങ്കടയിൽ വനം വകുപ്പ് പരിശോധന

    Human-wildlife conflict,Animal tracking,Forest patrol,Tiger movement,Safety measures, മങ്കട, കടുവ,പുലി,വനംവകുപ്പ്
    പ്രതീകാത്മക ചി​ത്രം

    Listen to this Article

    മ​ങ്ക​ട: മ​ങ്ക​ട​യി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പു​ലി​യെ ക​ണ്ടെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ബി.​എ​ഫ്.​ഒ ശ്രീ​കു​മാ​ർ , വി.​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ടി.​എ​ച്ച്. ന​സീ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ങ്ക​ട പു​ളി​ക്ക​ൽ പ​റ​മ്പ്, വ​ല​മ്പൂ​ർ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​ത ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​ക്ഷം കെ​ണി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​മെ​ന്നും നി​രീ​ക്ഷ​ണം തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട്, മ​ങ്ക​ട പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​റ് ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് നെ​ല്ലി​ക്കാ​പ​റ​മ്പ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി മൂ​ന്നി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ശേ​ഷം മ​ങ്ക​ട കൂ​ട്ട​പ്പാ​ല, വ​ല​മ്പൂ​ർ, പു​ളി​ക്ക​ൽ പ​റ​മ്പ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് .

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം മ​ങ്ക​ട​യി​ൽ ര​ണ്ട് ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​താ​യി വാ​ർ​ത്ത ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​നം വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മ​ങ്ക​ട പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് വ​നം വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വ്യ​ക്ത​മാ​യ കാ​ല​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും കാ​ണു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ന​ന് കെ​ണി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    TAGS:TigerForest DepartmentKerala
    News Summary - Tiger threat: Forest Department inspects Mankada
