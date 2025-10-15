Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightMankadachevron_rightഇ​ന്ന​ലെ ശ​രി​യാ​ക്കി,...
    Mankada
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 12:26 PM IST

    ഇ​ന്ന​ലെ ശ​രി​യാ​ക്കി, ഇ​ന്ന് വീ​ണ്ടും കേ​ടാ​യി...കു​ടി​വെ​ള്ള പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ട​ൽ തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ റോ​ഡ് വീ​ണ്ടും താ​ഴ്ന്ന് പൈ​പ്പ് ത​ക​രുകയായിരുന്നു
    ഇ​ന്ന​ലെ ശ​രി​യാ​ക്കി, ഇ​ന്ന് വീ​ണ്ടും കേ​ടാ​യി...കു​ടി​വെ​ള്ള പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ട​ൽ തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ
    cancel
    camera_alt

    മ​ങ്ക​ട മേ​ലെ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ വീ​ണ്ടും പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി

    വെ​ള്ളം റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കിയപ്പോൾ

    Listen to this Article

    മ​ങ്ക​ട: നേ​രെ​യാ​ക്ക​ലും കേ​ടാ​ക്ക​ലും പ​തി​വു​കാ​ഴ്ച​യാ​യ മ​ങ്ക​ട മേ​ലെ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന റോ​ഡ് നേ​രെ​യാ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ് പ്ര​ഹ​സ​ന​മാ​യി. കു​ടി​വെ​ള്ള പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന​ഭാ​ഗം ക്വാ​റി​മാ​ലി​ന്യം ഇ​ട്ട് ശ​രി​യാ​ക്കി​യ​ത് പൊ​ടി​ശ​ല്യ​വും യാ​ത്രാ​ക്ലേ​ശ​വും ആ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൈ​പ്പു​മാ​റ്റി ശ​രി​യാ​ക്കി​യ​താ​ണ് പി​റ്റേ​ദി​വ​സം ത​ന്നെ വീ​ണ്ടും കേ​ടാ​യ​ത്.

    മ​ങ്ക​ട മേ​ലെ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം റോ​ഡ് തി​രി​യു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ആ​യി തു​ട​രു​ന്ന റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ച്ച​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ശ​നി​യാ​ഴ്ച റോ​ഡ് കീ​റി പൈ​പ്പു​ക​ൾ മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ആ ​ഭാ​ഗം ടാ​റി​ങ് ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ വീ​ണ്ടും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കു​ഴി മൂ​ടി​യ ഭാ​ഗം റോ​ഡ് വീ​ണ്ടും താ​ഴ്ന്ന് പൈ​പ്പ് ത​ക​ർ​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ലൈ​നി​ൽ വെ​ള്ളം വ​ന്ന​തോ​ടു​കൂ​ടി വീ​ണ്ടും പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി വെ​ള്ളം റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.

    ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി ശ​രി​യാ​ക്കി കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം വേ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള ലൈ​ൻ മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും പി.​വി.​സി പൈ​പ്പി​ന് പ​ക​രം ഇ​രു​മ്പു​പൈ​പ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ണ് പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ പൈ​പ്പ് വീ​ണ്ടും അ​മ​ർ​ന്ന് പോ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് സ്ലാ​ബു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​ല്ല പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്.

    റോ​ഡ് നി​ര​ന്ത​രം ത​ക​ർ​ന്ന് യാ​ത്രാ​ക്ലേ​ശം അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കും നി​ത്യ​സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ര​ണം ഇ​പ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത് വ​ലി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി. പ്ര​ശ്നം വീ​ണ്ടും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് ആ​ക്കം​കൂ​ട്ടം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MankadaWater pipe burstMalappuram Newsroad destroyed
    News Summary - Pipe bursts again at Mankada Junction
    Similar News
    Next Story
    X