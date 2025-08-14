Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Aug 2025 1:57 PM IST
    14 Aug 2025 1:57 PM IST

    സുബ്രതോ കപ്പ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷണമാകുന്നു

    Subroto Cup Tournament
     സു​ബ്ര​തോ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മ​ഞ്ചേ​രി ബോ​യ്സ് ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ പു​ല്ല് വെ​ട്ടു​ന്നു

    മ​ഞ്ചേ​രി: മ​തി​യാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​തെ​യും ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളെ പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചും സു​ബ്ര​തോ ക​പ്പ് അ​ണ്ട​ർ 17 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. അ​ണ്ട​ർ 17 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗം, അ​ണ്ട​ർ 15 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല മ​ത്സ​ര​മാ​ക്കി ന​ട​ത്തി​യ​ത് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ണ്ട​ർ 17 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ജി​ല്ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലൈ​നു​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ക​യോ ഗോ​ൾ പോ​സ്റ്റി​ൽ നെ​റ്റ് കെ​ട്ടു​ക​യോ ചെ​യ്തി​രു​ന്നി​ല്ല. തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ഞ്ചേ​രി ഗ​വ. ബോ​യ്സ് ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ മൈ​താ​ന​ത്താ​ണ് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മൈ​താ​ന​ത്തെ പു​ല്ല് പോ​ലും വെ​ട്ടി​യൊ​തു​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് ത​ന്നെ ടീ​മു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ഞ്ചേ​രി എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ള​ജ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഫി​ക്സ്ച​ർ പ്ര​കാ​രം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30നാ​ണ്. ബോ​യ്സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന് 12.30ഓ​ടെ കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളോ​ട് മ​റ്റൊ​രു വേ​ദി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ലൈ​ൻ മാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത് മ​ത്സ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നും വൈ​കി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.വ​ണ്ടൂ​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന തി​രു​വാ​ലി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലും തി​രൂ​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന എ​ട​പ്പാ​ൾ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ മൈ​താ​ന​ത്തും സ​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു സ്ഥി​തി.

