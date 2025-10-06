Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightManjerichevron_rightവി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ...
    Manjeri
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 10:54 AM IST

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വ​ട്ടം​ക​റ​ക്കി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്; ഉ​പ​ജി​ല്ല അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജി​ല്ല ഗെ​യിം​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രേ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വ​ട്ടം​ക​റ​ക്കി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്; ഉ​പ​ജി​ല്ല അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജി​ല്ല ഗെ​യിം​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രേ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ
    cancel

    മ​ഞ്ചേ​രി: ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ഗെ​യിം​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ഉ​പ​ജി​ല്ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ത്ത​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ആ​റ് മു​ത​ൽ 16 വ​രെ​യാ​ണ് ജി​ല്ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ​ല ഉ​പ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട പ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ്കൂ​ളി​നാ​യി ഉ​പ​ജി​ല്ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, വേ​ങ്ങ​ര, തി​രൂ​ർ ഉ​പ​ജി​ല്ല​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. മ​ഞ്ചേ​രി, കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, വ​ണ്ടൂ​ർ, അ​രീ​ക്കോ​ട്, നി​ല​മ്പൂ​ർ, കി​ഴി​ശ്ശേ​രി ഉ​പ​ജി​ല്ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​റ് മു​ത​ൽ 10 വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മ​ല​പ്പു​റം ഉ​പ​ജി​ല്ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ 10, 11 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലു​മാ​ണ്.

    ഫു​ട്ബാ​ൾ, ക​ബ​ഡി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ധി​ക​വും ത്രോ, ​ജം​പ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി വ​രി​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തീ​യ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൈ​ക്ലി​ങ്, ചെ​സ്, ഫു​ട്ബാ​ൾ, ക​ബ​ഡി, ബേ​സ് ബാ​ൾ, ടേ​ബി​ൾ, ടെ​ന്നീ​സ്, ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ, ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ, ഷൂ​ട്ടി​ങ്, ക​രാ​ട്ടെ, വാ​ട്ട​ർ പോ​ളോ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ 16 മു​ത​ൽ 18 വ​രെ​യും ന​ട​ക്കും.

    ഗെ​യിം​സ് മ​ത്സ​ര തീ​യ​തി മാ​റ്റ​ണം -എം.​എ​സ്.​എ​ഫ്

    മ​ഞ്ചേ​രി: ഉ​പ​ജി​ല്ല അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജി​ല്ല ഗെ​യിം​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രേ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് മ​ഞ്ചേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലീ​ഖ് നെ​ല്ലി​ക്കു​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളും ക്യാ​മ്പു​ക​ളും വെ​റു​തെ​യാ​വു​മെ​ന്നും തീ​യ​തി മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsmanjeriAthletics competitionsMalappuram
    News Summary - Sub-district athletic competitions and district games competitions on the same days
    Similar News
    Next Story
    X