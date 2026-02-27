മാധ്യമം ഹെൽത്ത് കെയർ പദ്ധതിക്ക് വിദ്യാർഥികളുടെ കൈത്താങ്ങ്text_fields
മഞ്ചേരി: സമൂഹത്തിൽ മാരക രോഗങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സാന്ത്വനമേകാൻ 'മാധ്യമം' തുടക്കം കുറിച്ച മാധ്യമം ഹെൽത്ത് കെയർ പദ്ധതിയിലേക്ക് മഞ്ചേരി മുബാറക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ സമാഹരിച്ച തുക കൈമാറി.
സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ശിഹാബ് നീലാമ്പ്രയിൽനിന്ന് മാധ്യമം ഏരിയ കോഓർഡിനേറ്റർ ടി. നജീബ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എം. അബ്ദുല്ല എന്നിവർ തുക ഏറ്റുവാങ്ങി. 1,27,165 രൂപയാണ് വിദ്യാർഥികൾ സമാഹരിച്ചു നൽകിയത്.
കൂടുതൽ തുക സമാഹരിച്ച വിദ്യാർഥികളായ കെ. അഹ്ലാം അബ്ദുൽ നാസർ, പി.ടി. നഹാൻ ഫത്തൂഹ്, കെ. അസ്റ അബ്ദുൽ നാസർ, ടി.എം. മറിയം, മുഹമ്മദ് സയാൻ, ആയിഷ സബീർ, ആയിഷ നെഹ്റിൻ, അഹ്മദ് കെൻസ്, ടി.കെ. അയ്സൻ, ആയിഷ റസ, സി. എച്ച്. മുഹമ്മദ് നഹാൻ, ഹെസ്സ നംറിൻ, കെ.എസ് ലിൻ ആസിഫ്, കെ. സമ അമരിയ എന്നിവർക്കും സ്കൂൾ ബെസ്റ്റ് മെൻറ്റർ പി.എം. ആസ്യ എന്നിവർക്കും മാധ്യമം ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു.
സ്കൂൾ സൂപ്രണ്ട് അബ്ദുള്ള കുരിക്കൾ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സുമയ്യ ഫസൽ, മോറൽ ഡയറക്ടർ ഹബീബ് റഹ്മാൻ, സെക്ഷൻ ഹെഡ്സ് ടി.എം. ഫാത്തിമ, കെ. ഷാനിബ, പി. ജിഷ്ണു ദാസ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഹെഡ് എൻ. സിജേഷ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
