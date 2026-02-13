Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Manjeri
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 9:00 AM IST

    നാടിനെ നിശ്ചലമാക്കി പണിമുടക്ക്

    പ​ണി​മു​ട​ക്ക് ദി​വ​സം തി​ര​ക്കൊ​ഴി​ഞ്ഞ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ന​ഗ​രം

    മ​ഞ്ചേ​രി: ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​രി​ൻ​റെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി - ക​ർ​ഷ​ക വി​രു​ദ്ധ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സം​യു​ക്ത ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ദേ​ശീ​യ​പ​ണി​മു​ട​ക്ക് മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ പൂ​ർ​ണം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 12 വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​ണി​മു​ട​ക്ക്. നി​ത്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു ക​ട​ക​മ്പോ​ള​ങ്ങ​ളും അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്നു. ഏ​താ​നും സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി. സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളും ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ളും നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യി​ല്ല. സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ര​ണ്ട് സ്റ്റാ​ൻ​ഡു​ക​ളും ആ​ളി​ല്ലാ​തെ കി​ട​ന്നു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു എ​ങ്കി​ലും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. ഏ​റ​നാ​ട് താ​ലൂ​ക്കി​ൽ 182 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ 36 പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ജോ​ലി​ക്ക് ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്. 113 അ​വ​ധി​യി​ലാ​യ​പ്പോ​ൾ 31 പേ​ർ പ​ണി​മു​ട​ക്കി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. യു.​ഡി.​ടി.​എ​ഫി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി. അ​ഡ്വ.​എം. റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല, വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, വി.​പി. ഫി​റോ​സ്, അ​ജ്മ​ൽ സു​ഹീ​ദ്, അ​ഷ്റ​ഫ് പാ​മ്പാ​ടി, സി​റാ​ജ് രാ​മ​ൻ കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: പ​ണി​മു​ട​ക്കി​ല്‍ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ന​ഗ​രം നി​ശ്ച​ല​മാ​യി. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഷോ​പ്പു​ക​ളൊ​ഴി​കെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ ക​ട മ്പോ​ള​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​ല്ല. കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി​യും സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളും ടാ​ക്സി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം സ​മ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് നി​ര​ത്തി​ര​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യി​ല്ല. ഇ​ട​ത്, വ​ല​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലെ അ​നൈ​ക്യ​വും പ്ര​ക​ട​മാ​യി. ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ലേ​യും സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ വേ​റി​ട്ടാ​ണ് സ​മ​ര രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ട​ത് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടേ​യും വ​ല​തു മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടേ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​കം പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി.

