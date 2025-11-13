Begin typing your search above and press return to search.
    Manjeri
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 2:01 PM IST

    കഞ്ചാവ് കേസ്; പ്രതിക്ക് അഞ്ച് വർഷം കഠിന തടവും പിഴയും

    കഞ്ചാവ് കേസ്; പ്രതിക്ക് അഞ്ച് വർഷം കഠിന തടവും പിഴയും
    ശിവൻ

    മഞ്ചേരി: കഞ്ചാവ് കടത്തിയതിന് പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്ത തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിക്ക് അഞ്ചു വര്‍ഷം കഠിന തടവും അര ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. മധുര തിരുമംകുളം പാറപ്പെട്ടി സിക്കാഊറണി ശിവനെയാണ് (52) മഞ്ചേരി എന്‍.ഡി.പി.എസ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.

    പിഴയടച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തെ അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം. 2017 മാര്‍ച്ച് ഒന്നിന് വൈകീട്ട് നാലോടെ കൊളത്തൂര്‍ പൊലീസാണ് എം.ഇ.എസ് കോളജ് പരിസരത്തുള്ള കുരിശുപള്ളിക്ക് സമീപത്തു വെച്ച് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. വില്‍പ്പനക്കായുള്ള 5.9 കിലോ കഞ്ചാവ് ഇയാളില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.

