Madhyamam
    Manjeri
    18 Jan 2026 1:42 PM IST
    18 Jan 2026 1:42 PM IST

    കാ​ന​ഡ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​സ് ചെ​യ്തു; ‘ട്ര​യോ​ണ്ട’ പ​ന്തെ​ത്തി

    ഫി​ഫ ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ന്ത് മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ
    കാ​ന​ഡ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​സ് ചെ​യ്തു; ‘ട്ര​യോ​ണ്ട’ പ​ന്തെ​ത്തി
    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫി​ഫ ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ​ന്ത് ‘ട്ര​യോ​ണ്ട’​യു​മാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലീം

    മ​ഞ്ചേ​രി: 2026 ഫി​ഫ ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് പ​ന്തു​രു​ളാ​ൻ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കേ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഓ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ന്ത് മ​ഞ്ചേ​രി​യു​ടെ മ​ണ്ണി​ലെ​ത്തി. ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് വി​സ്മ​യം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ‘ട്ര​യോ​ണ്ട’ മ​ഞ്ചേ​രി ഫി​ഫ സ്പോ​ർ​ട്സി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 15,000 രൂ​പ​യാ​ണ് പ​ന്തി​ന്‍റെ വി​ല.

    ജൂ​ണ്‍ 11 മു​ത​ല്‍ ജൂ​ലൈ 19 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് അ​മേ​രി​ക്ക, മെ​ക്‌​സി​ക്കോ, കാ​ന​ഡ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​ർ. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന മൂ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ട്ര​യോ​ണ്ട​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം. കാ​ന​ഡ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് മേ​പ്പി​ൽ ഇ​ല​ക​ളും മെ​ക്സി​കോ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ക​ഴു​ക​നും യു.​എ​സ്.​എ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളും പ​ന്തി​ൽ ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ഫി​ഫ വേ​ൾ​ഡ് ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി​ക്ക് ആ​ദ​ര​മാ​യി സ്വ​ർ​ണ​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്പാ​നി​ഷ് ഭാ​ഷ​യി​ൽ മൂ​ന്ന് ത​രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നാ​ണ് ‘ട്ര​യോ​ണ്ട’ എ​ന്ന വാ​ക്കി​ന​ർ​ഥം. നീ​ല, ചു​വ​പ്പ്, പ​ച്ച, നി​റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ന്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പ​ന്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം. പ​റ​ക്ക​ലി​ലെ സ്ഥി​ര​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സീ​മു​ക​ള്‍, ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ലെ എം​ബോ​സ് ചെ​യ്ത ഐ​ക്ക​ണു​ക​ള്‍, കൂ​ടാ​തെ ഈ​ര്‍പ്പ​മു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പോ​ലും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഗ്രി​പ്പ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ‘ക​ണ​ക്റ്റ​ഡ് ബോ​ൾ’ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, 500 ഹെ​ഡ്‌​സു​ള്ള സെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് പ​ന്തി​ന്‍റെ ച​ല​നം കൃ​ത്യ​മാ​യി ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും അ​ഡി​ഡാ​സാ​ണ് പ​ന്ത് രൂ​പ​ക​ല്‍പ്പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ന​ഡ​യി​ലെ കു​ടും​ബ സു​ഹൃ​ത്ത് വ​ഴി​യാ​ണ് പ​ന്ത് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തെ​ന്ന് ഫി​ഫ സ്പോ​ർ​ട്സ് എം.​ഡി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലീം പ​റ​ഞ്ഞു. 2022ൽ ​ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ന്ത് ‘അ​ൽ​രി​ഹ്ല’ ആ​ദ്യ​മാ​യി എ​ത്തി​ച്ച​തും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന് നി​റം പ​ക​രാ​നും ട്ര​യോ​ണ്ട​യെ ഒ​രു നോ​ക്ക് കാ​ണാ​നും നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ഷോ​പ്പി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:sportsfootballFIFA
