    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 2:25 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 2:25 PM IST

    ഒതായി മനാഫ് വധക്കേസ്; 30 വർഷം നീണ്ട നിയമപോരാട്ടം

    ‘ഒ​രാ​ൾ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ശി​ക്ഷ വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു’
    ഒതായി മനാഫ് വധക്കേസ്; 30 വർഷം നീണ്ട നിയമപോരാട്ടം
    മ​നാ​ഫി​ന്‍റെ പി​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ പ​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പ​ന്‍ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, കു​ടും​ബാം​ഗം റ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ഞ്ചേ​രി കോ​ട​തി​യി​ൽ 

    മ​ഞ്ചേ​രി: ‘25 പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ശി​ക്ഷ വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്’ -ഒ​താ​യി മ​നാ​ഫ് വ​ധ​ക്കേ​സി​ലെ വി​ധി​ക്ക് സാ​ക്ഷി​യാ​കാ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ മ​നാ​ഫി​ന്‍റെ പി​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ പ​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പ​ന്‍ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ.

    ഒ​ന്നും ര​ണ്ടു​മ​ല്ല, 30 വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് കു​ടും​ബം നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി മാ​ല​ങ്ങാ​ട​ന്‍ ഷെ​ഫീ​ഖി​നെ​തി​രെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ക്കു​റ്റം തെ​ളി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. 30 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​തം ആ​കെ മാ​റി​മ​റി​ഞ്ഞു. ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും നേ​രി​ട്ടു. പി.​വി. അ​ൻ​വ​റി​ന്‍റെ സ്വാ​ധീ​ന​വും കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി. വെ​റു​തെ​വി​ട്ട പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ശി​ക്ഷ വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കാ​ൻ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. അ​വ​ർ പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​യി ഒ​ത്തു​ക​ളി​ച്ചു. എ​ങ്കി​ലും മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​ക്ക് ശി​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചെ​ന്നും അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ വി.​എ​ന്‍. അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍

    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ത​ലേ​ന്ന് രാ​ത്രി​യി​ൽ എ​ട​വ​ണ്ണ​യി​ൽ​വെ​ച്ച്, വെ​റു​തെ​വി​ട്ട പ്ര​തി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളു​മാ​യി മ​നാ​ഫും അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന്‍റെ ബ​ന്ധു​വും ചെ​റി​യ വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ൾ മ​നാ​ഫി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി അ​ക്ര​മം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ട​ക്കം മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് പോ​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ൽ മ​നാ​ഫി​നെ അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ കു​ത്തി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്നും കു​ടും​ബം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന് പു​റ​മെ മ​നാ​ഫി​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്, മ​ൻ​സൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, സ​ഹോ​ദ​രി റ​ജീ​ന, ഭ​ർ​ത്താ​വ് സ​ക്കീ​ർ, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​പു​ത്ര​ൻ റ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​രും കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വെ​റു​തെ​വി​ട്ട ര​ണ്ടാം പ്ര​തി ഷെ​രീ​ഫി​നെ ശി​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​പ്പീ​ല്‍ ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

