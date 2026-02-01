Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Manjeri
    ബജറ്റിൽ അവഗണന; അഗ്നിരക്ഷാ സേനക്ക് സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം

    ബജറ്റിൽ അവഗണന; അഗ്നിരക്ഷാ സേനക്ക് സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം
    മ​ഞ്ചേ​രി: സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ൽ അ​വ​ഗ​ണ​ന നേ​രി​ട്ട​തോ​ടെ മ​ഞ്ചേ​രി അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന​ക്ക് സ്വ​ന്തം കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​ൻ ഇ​നി​യും കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. മ​ഞ്ചേ​രി ക​രു​വ​മ്പ്ര​ത്ത് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സ്വ​ന്തം ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട വി​ക​സ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഫ​ണ്ടി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ​ർ​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും 100 രൂ​പ ടോ​ക്ക​ൺ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടാം നി​ല കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​വും ചു​റ്റു​മ​തി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി 2.60 കോ​ടി രൂ​പ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    ഏ​ഴ് മാ​സം മു​മ്പ് ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ കെ​ട്ടി​ടം കാ​ടു​മൂ​ടി കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 2.75 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​നി കി​ണ​ർ, ഒ​രു ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ളം സം​ഭ​രി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള സം​ഭ​ര​ണി, ചു​റ്റു​മ​തി​ൽ, സെ​പ്റ്റി​ക് ടാ​ക് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഫ​ണ്ട് ല​ഭ്യ​മാ​ക​ണം. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ങ്കി​ലെ ക​ച്ചേ​രി​പ്പ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന​ക്ക് സ്വ​ന്തം കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​നാ​കൂ. ര​ണ്ടാം നി​ല​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും നി​ല​വി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യാ​ൽ അ​തി​ലേ​ക്ക് മാ​റാം.

    സ്ഥി​ര​മാ​യി വെ​ള്ളം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ കി​ണ​ർ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യൊ മ​റ്റു സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​ക​യൊ വേ​ണം. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ര​ണ്ട് ത​വ​ണ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​നു​മ​തി ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​റി​ൽ ഫ​യ​ർ സ​ർ​വി​സി​ന്റെ ജീ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഗ്യാ​രേ​ജ്, ഹെ​വി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഗ്യാ​രേ​ജ്, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ റൂം, ​ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ റൂം, ​ഇ​ന്ധ​ന - ദ്രാ​വ​ക​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള റൂം, ​വാ​ച്ച്മാ​ൻ റൂം, ​ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ഡി.​ബി റൂം, ​പ്ര​വേ​ശ​ന ഭാ​ഗം എ​ന്നി​വ​യും ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ ഓ​ഫി​സും, സ്റ്റെ​യ​ർ റൂം ​ലോ​ബി, പാ​സ്സേ​ജ് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ഡി.​ബി റൂം, ​ഡി​സ്പ്ലേ റൂം, ​വൈ​ദ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന റൂം, ​റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് റൂം, ​ശു​ചി​മു​റി​ക​ൾ, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി റൂം, ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ കാ​ര്യാ​ല​യം, അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ കാ​ര്യാ​ല​യം, കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഗ​സ്റ്റ് റൂം, ​ഡോ​ർ​മെ​റ്റ​റി, കി​ച്ച​ൺ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മു​ൻ​വ​ശ​ത്ത് നാ​ല് നി​ല​യും പി​ന്നി​ൽ മൂ​ന്ന് നി​ല​യി​ലു​മാ​യി പ​ണി​ക​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന. 2016 മു​ത​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ക​ച്ചേ​രി​പ്പ​ടി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:manjeribudgetNeglectfire brigade
