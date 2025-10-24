Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightManjerichevron_rightചോർന്നൊലിച്ച്...
    Manjeri
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 12:18 PM IST

    ചോർന്നൊലിച്ച് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് അത്യാഹിത വിഭാഗം

    text_fields
    bookmark_border
    മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നവീകരിച്ച കെട്ടിടമാണിത്
    ചോർന്നൊലിച്ച് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് അത്യാഹിത വിഭാഗം
    cancel
    Listen to this Article

    മഞ്ചേരി: ശക്തമായ മഴയിൽ ചോർന്നൊലിച്ച് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് അത്യാഹിത വിഭാഗം. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ ഒബ്സർവേഷൻ റൂം ഉൾപ്പെടെയാണ് ചോരുന്നത്. വെള്ളം നിലത്ത് വീഴാതിരിക്കാൻ ബക്കറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ജീവനക്കാർ. രോഗികൾ വഴുതി വീഴാതിരിക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഇതിന് പുറമെ ആശുപത്രിക്കകത്തെ ഫാർമസിക്ക് സമീപവുമെല്ലാം ചേർന്ന് ഒലിക്കുന്നുണ്ട്. മുറിവ് കെട്ടുന്ന മുറിയിലും സമാനമാണ് അവസ്ഥ. ഇവിടെയും സീലിങ്ങിൽനിന്ന് വെള്ളം താഴോട്ട് ഊർന്നിറങ്ങുന്നു. പലതവണ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്ന് ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് അത്യാഹിത വിഭാഗം നവീകരിച്ചത്. നിർമാണത്തിലെ അപാകതയാണ് ചോർച്ചക്ക് കാരണമെന്നാണ് പരാതി. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ദിവസവും ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നത്.

    അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെ സൗകര്യക്കുറവ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിലടക്കം ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് അത്യാഹിത വിഭാഗം നവീകരിക്കാൻ പദ്ധതി തയാറാക്കിയത്. രോഗികളെ മാറ്റിയും മാസങ്ങൾ അടച്ചിട്ടുമാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയത്. ചോർച്ച പൂർണമായും പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചോർച്ച കൂടുകയും അത് കെട്ടിടത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്ന് ആശങ്കയിലാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:emergency departmentmanjeri medical collegeLeakage
    News Summary - Manjeri Medical College emergency department suffers from leakage
    Similar News
    Next Story
    X