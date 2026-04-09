Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightManjerichevron_rightക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി...
    Manjeri
    Posted On
    date_range 9 April 2026 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 8:50 AM IST

    ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി പൂ​ക്കൊ​ള​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി പൂ​ക്കൊ​ള​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ

    മ​ഞ്ചേ​രി: ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി പൂ​ക്കൊ​ള​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി മ​ഞ്ചേ​രി എ​ക്സൈ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പി​ടി​യി​ൽ. എ​ക്സൈ​സ് വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ സ്പെ​ഷ​ൽ ഡ്രൈ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തൃ​പ്പ​ന​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ മ​ഞ്ചേ​രി പൂ​ക്ക​ള​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി വ​ള​യ​ക്കോ​ട്ടി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഷം​സു​ദ്ദീ​നെ​യാ​ണ് (50) മ​ഞ്ചേ​രി റേ​ഞ്ച് എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി. ​ഹ​രീ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 1.170 കി​ലോ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വും ഇ​ത് ക​ട​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച സ്കൂ​ട്ട​റും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. എ​ക്സൈ​സ് വ​കു​പ്പി​ലും പൊ​ലീ​സി​ലും നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ് ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ. ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച് ക​ഞ്ചാ​വ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​തി​യു​ടെ രീ​തി​യെ​ന്ന് എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന​ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് മ​ഞ്ചേ​രി എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഇ. ​ഹ​രീ​ഷ് അ​റി​യി​ച്ചു. അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എം. ​ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്, പ്രി​വ​ന്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ പി. ​സ​ഫീ​ർ അ​ലി, അ​മീ​ൻ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ടി. ​സു​നീ​ർ, സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡ്രൈ​വ​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manjeriDrugsGanja casearrested with ganja
    News Summary - Local man arrested for killing flowers with ganja
    Similar News
    Next Story
    X