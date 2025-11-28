Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightManjerichevron_rightതെരഞ്ഞെടുപ്പ്...
    Manjeri
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 2:45 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 2:45 PM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈബാക്കാൻ വല്ലാഞ്ചിറക്കാർ

    text_fields
    bookmark_border
    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈബാക്കാൻ വല്ലാഞ്ചിറക്കാർ
    cancel
    camera_alt

    ല​ത്തീ​ഫ് വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, ബു​ഷ്റാ​ബി വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, മ​ജീ​ദ് വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, സാ​ലി​ൻ വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, ഹു​സൈ​ൻവ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, സ​ക്കീ​ർ വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ 

    മ​ഞ്ചേ​രി: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചൂ​ടി​ൽ വ​ല്ലാ​ത്ത പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ​ക്കാ​ർ. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ വി​വി​ധ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ന് മു​ന്നി​ൽ വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ എ​ന്നു​കാ​ണാം. വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ​ക്കാ​രാ​യ ആ​റ് പേ​രാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. ഒ​രേ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രൊ​ന്നു​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ​ല വാ​ർ​ഡി​ലും വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ​ക്കാ​രു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്. വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, ഹു​സൈ​ൻ വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, സാ​ലി​ൻ വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, സ​ക്കീ​ർ വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, ബു​ഷ്റാ​ബി വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വി​വി​ധ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ അ​ഞ്ച് പേ​രും യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഒ​രാ​ൾ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​മാ​ണ്.

    വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് 42ാം വാ​ർ​ഡാ​യ തു​റ​ക്ക​ലി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ അ​മ​ര​ത്ത് കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഗോ​ദ​യി​ൽ ക​ന്നി​യ​ങ്ക​മാ​ണ്. എ​സ്.​ടി.​യു ദേ​ശീ​യ, സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗ​വും ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ്. മ​ഞ്ചേ​രി സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ണ്. മ​ഞ്ചേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹു​സൈ​ൻ വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ 36ാം വാ​ർ​ഡ് ശാ​ന്തി​ഗ്രാ​മി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ർ​ബ​ൻ ബാ​ങ്ക് സ്റ്റാ​ഫ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, റെ​ഡ് ക്രോ​സ് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി, മ​ഞ്ചേ​രി പ​ബ്ലി​ക് ലൈ​ബ്ര​റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നീ ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ചു.

    വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ സ​ക്കീ​ർ മം​ഗ​ല​ശേ​രി വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാം​ത​വ​ണ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം. റേ​ഷ​ൻ ഡീ​ലേ​ഴ്സ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ്. മു​നി​നി​സി​പ്പ​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ട്ര​ഷ​റ​റു​മാ​ണ്. മ​ഞ്ചേ​രി കി​ഴ​ക്കേ​ത്ത​ല വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ഥി വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ ബു​ഷ​റാ​ബി​ക്ക് ക​ന്നി​യ​ങ്ക​മാ​ണ്. നി​ർ​മാ​ണ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​ൻ (എ​സ്.‌​ടി.​യു) സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മ​ഞ്ചേ​രി സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​ണ്.

    വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ‌പാ​ല​ക്കു​ളം വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ല​ത്തീ​ഫി​നി​ത് മൂ​ന്നാ​മൂ​ഴ​മാ​ണ്. എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കൂ​ടി​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ കി​ഴ​ക്കേ​ത്ത​ല വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ പി​ന്ത​ള്ളി ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റാ​യ സാ​ലി​ൻ വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ കോ​ട​തി​പ്പ​ടി വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഞ്ചേ​രി ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സാ​ലി​ക്കും ക​ന്നി​യ​ങ്ക​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionMalappuram
    News Summary - local body election
    Similar News
    Next Story
    X