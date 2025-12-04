Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Manjeri
    Posted On
    4 Dec 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    4 Dec 2025 10:44 AM IST

    'കു​ട' പി​ടി​ച്ച് സ്വ​ത​ന്ത്ര​ർ

    ‘കു​ട’ പി​ടി​ച്ച് സ്വ​ത​ന്ത്ര​ർ
    മ​ഞ്ചേ​രി: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ഷ്ടം ‘കു​ട’ ചി​ഹ്നം. കു​ട പി​ടി​ച്ച് വോ​ട്ടു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഓ​ടു​ക​യാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. മ​ഞ്ചേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള 53 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 33 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് കു​ട ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ഏ​റെ​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​ണ്.

    മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കാ​ൻ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ന്തം ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ 22 പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി.​പി.​ഐ ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ളും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. 27 പേ​രും കു​ട ചി​ഹ്ന​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ജ​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് സ്വ​ത​ന്ത്ര പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മെ​ന്ന് നേ​തൃ​ത്വം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഒ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഡാ​യ ത​ട​ത്തി​ക്കു​ഴി​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​മ​ത​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന പൂ​ഴി​ക്കു​ത്ത് അ​ൻ​സാ​ർ ബീ​ഗ​ത്തി​നും ചി​ഹ്നം കു​ട​യാ​ണ്.

    ഡി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യ അ​ഡ്വ. ബീ​ന ജോ​സ​ഫാ​ണ് ഈ ​വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. പ​ത്താം വാ​ർ​ഡി​ലെ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബി​നും ചി​ഹ്നം കു​ട​യാ​ണ്. 30ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ അ​ഷ്റ​ഫ് അ​ലി, 31ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ത​ൽ​ഹ​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, 36ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​മ​ത​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന സി​ക്ക​ന്ത​ർ ഹ​യാ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ചി​ഹ്നം കു​ട​യാ​ണ്.

    19ാം വാ​ർ​ഡാ​യ ത​ട​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സ​ഹ്റ ഖ​ദീ​ജ ഫൈ​സ​ലും കു​ട ചി​ഹ്ന​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ട്ടി ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ, മൊ​ബൈ​ൽ, ജീ​പ്പ്, ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ 38 സീ​റ്റി​ലാ​ണ് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 34 പേ​രും പാ​ർ​ട്ടി ചി​ഹ്ന​മാ​യ ‘കോ​ണി’​യി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നാ​ല് പേ​ർ സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ മൂ​ന്ന് പേ​ർ മൊ​ബൈ​ൽ ചി​ഹ്ന​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന 15 വാ​ർ​ഡി​ലും ‘കൈ​പ്പ​ത്തി’ ചി​ഹ്ന​ത്തി​ലാ​ണ് പോരാട്ടം. തൃ​ക്ക​ല​ങ്ങോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ആ​റ് പേ​രും കു​ട ചി​ഹ്ന​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ട് പേ​ർ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​ണ്.

    ആ​ന​ക്ക​യം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 24 വാ​ർ​ഡി​ൽ 10 പേ​രും കു​ട ചി​ഹ്ന​ത്തി​ലാ​ണ് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ പ​കു​തി​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​ണ്. മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ 153 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും തൃ​ക്ക​ല​ങ്ങോ​ടി​ൽ 84 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും ആ​ന​ക്ക​യ​ത്ത് 62 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

