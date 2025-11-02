Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Manjeri
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 11:05 AM IST

    വെളിച്ചെണ്ണ മില്ലിന് തീപിടിച്ച് വൻ നാശ നഷ്ടം

    മ​ഞ്ചേ​രി: വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ മി​ല്ലി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ച് വ​ന്‍ നാ​ശം. വ​ള്ളു​വ​മ്പ്ര​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് മാ​ണി​പ്പ​റ​മ്പി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന സി​ബി​ല്‍ ഓ​യി​ല്‍ മി​ല്ലി​നാ​ണ് തീ​പി​ടി​ച്ച​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ച അ​ഞ്ചോ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ല്‍ നി​ന്നും മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു നി​ന്നും എ​ത്തി​യ അ​ഗ്നി ര​ക്ഷാ സേ​ന മ​ണി​ക്കു​റു​ക​ളോ​ളം ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​യ​ണ​ക്കാ​നാ​യ​ത്.

    വ​ള്ളു​വ​മ്പ്രം സ്വ​ദേ​ശി എ​ന്‍.​എം. ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​താ​ണ് വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ മി​ല്ല്. മി​ല്ലി​ന​ക​ത്തു ബാ​ര​ലു​ക​ളി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യും പി​ണ്ണാ​ക്കും ഡ്ര​യ​റി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കൊ​പ്ര​യും എ​ക്‌​സ് പെ​ല്ല​ര്‍, ക​ട്ട​ര്‍, ഡ്ര​യ​ര്‍, ക​ണ്‍വെ​യ​ര്‍, മോ​ട്ടോ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും നാ​ല് ടാ​ങ്കു​ക​ളി​ലാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ഇ​രു​പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം ലി​റ്റ​ര്‍ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യി​ലേ​ക്ക് തീ ​പ​ട​രാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​ക്കാ​യ​ത് വ​ന്‍ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നും കാ​ര്യ​മാ​യ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ള്‍ സം​ഭ​വി​ച്ചു. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യു​ടെ സ​മ​യോ​ചി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ല്‍ തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും തീ ​പ​ട​ര്‍ന്നി​ല്ല.

    മ​ല​പ്പു​റം, മ​ഞ്ചേ​രി നി​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഞ്ച് ഫ​യ​ര്‍ യൂ​നി​റ്റു​ക​ള്‍ മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്താ​ണ് തീ​യ​ണ​ച്ച​ത്. മ​ല​പ്പു​റം ഫ​യ​ര്‍ ആ​ന്‍റ് റ​സ്‌​ക്യു സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഇ.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലിം, സീ​നി​യ​ര്‍ ഫ​യ​ര്‍ ആ​ന്‍റ് റ​സ്‌​ക്യു ഓ​ഫി​സ​ര്‍ പി. ​പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

