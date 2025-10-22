Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightManjerichevron_rightഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ്...
    Manjeri
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 12:14 PM IST

    ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത; പ്ര​വേ​ശ​ന റോ​ഡുകളിൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ല്ല `

    text_fields
    bookmark_border
    17 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ആ​റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​കും പ്ര​വേ​ശ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക
    ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത; പ്ര​വേ​ശ​ന റോ​ഡുകളിൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ല്ല `
    cancel

    മഞ്ചേ​രി: പാ​ല​ക്കാ​ട്-​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ല്ല. പ്ര​വേ​ശ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ആ​റു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​റ്റം വ​ന്നേ​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ഴ​യ സ്ഥ​ലം അ​ട​ക്കം 17 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    പു​തി​യ 11 സ്ഥ​ലം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 17 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ആ​റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​കും പ്ര​വേ​ശ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക. ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 17 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടെ​ണ്ണം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലും ബാ​ക്കി മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​മാ​ണ്. 11 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ മ​ണ്ണു​പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങി. ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ഇ​രി​ങ്ങാ​ട്ടി​രി, ചെ​മ്പ്ര​ശ്ശേ​രി വി​ല്ലേ​ജി​ൽ കൊ​ട​ശ്ശേ​രി, കാ​ര​ക്കു​ന്നി​ൽ ചീ​നി​ക്ക​ൽ, അ​രീ​ക്കോ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ പൂ​ക്കോ​ട്ടു​ചോ​ല, ചീ​ക്കോ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ഇ​രു​പ്പാ​ൻ​തൊ​ടി, വാ​ഴ​യൂ​രി​ലെ പു​ഞ്ച​പ്പാ​ടം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് നേ​ര​ത്തേ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ഈ ​ആ​റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ധി​ക​ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ആ​റു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ 11 ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ.

    നി​ല​വി​ൽ 45 മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ൽ 53 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലൂ​ടെ പാ​ത ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ആ​റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 60 മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. പി​ന്നീ​ട് 60 മീ​റ്റ​ർ എ​ന്ന​ത് 70 മു​ത​ൽ 80 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ​യാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നും പു​റ​ത്തേ​ക്കു​മു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ൾ, ടോ​ൾ​പി​രി​വി​ന് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ച​ര​ക്കു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​തു​ക്കി​നി​ർ​ത്തി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യം, റി​ങ് റോ​ഡ്, അ​പ്രോ​ച് റോ​ഡ് എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ് അ​ധി​ക ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന പാ​ത 121 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ് ദൂ​രം. 10,800 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ 61.4 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​മാ​ണ് പാ​ത. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ 53 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ആ​റ​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​വു​മാ​ണ് പാ​ത​യു​ടെ ദൈ​ർ​ഘ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national roadgreen fieldsMalappuram
    News Summary - green field national road
    Similar News
    Next Story
    X