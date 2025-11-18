Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 18 Nov 2025 12:06 PM IST
    date_range 18 Nov 2025 12:06 PM IST

    കഞ്ചാവ് കടത്തിയ കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് അഞ്ച് വര്‍ഷം കഠിന തടവും പിഴയും

    1.35 കി​ലോ ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു
    കഞ്ചാവ് കടത്തിയ കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് അഞ്ച് വര്‍ഷം കഠിന തടവും പിഴയും
    മ​ഞ്ചേ​രി: ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ട​ത്തി​യ​തി​ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ഞ്ചേ​രി എ​ന്‍.​ഡി.​പി.​എ​സ് കോ​ട​തി അ​ഞ്ച് വ​ര്‍ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വും 10,000 രൂ​പ വീ​തം പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ തോ​ക്കാം​പാ​റ ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ര്‍ കു​ന്ന​ത്തു പ​ടി​യ​ന്‍ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ബ്ദു​ല്‍ റ​ഹീം (25), ക​ല്‍പ​ക​ഞ്ചേ​രി തെ​ക്കോ​ട്ടി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ ഹ​നീ​ഫ (34) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ജ​ഡ്ജി ടി.​ജി. വ​ർ​ഗീ​സ് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    പി​ഴ​ട​യ​ട​ക്കാ​ത്ത പ​ക്ഷം ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ അ​ധി​ക ത​ട​വും അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം. 2023 മേ​യ് 13ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ​ര​ക്ക് എ​ട​രി​ക്കോ​ട് മ​മ്മാ​ലി​പ്പ​ടി​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ പൊ​ലീ​സി​നെ ക​ണ്ട് ര​ണ്ടു പ്ര​തി​ക​ളും കാ​റി​ല്‍ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി ഓ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്തു​ട​ര്‍ന്ന പൊ​ലീ​സ് ര​ണ്ടാം പ്ര​തി ഹ​നീ​ഫ​യെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യും കാ​റി​ല്‍ നി​ന്ന് 1.35 കി​ലോ ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത എ​സ്.​ഐ അ​ശ്വി​ത് എ​സ്. കാ​രാ​ന്‍മ​യി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ സ്‌​പെ​ഷ്യ​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ അ​ഡ്വ. പി. ​സു​രേ​ഷ് 13 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ വി​സ്ത​രി​ച്ചു. 42 രേ​ഖ​ക​ളും അ​ഞ്ച് തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലു​ക​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. എ​സ്.​ഐ സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു​വാ​യി​രു​ന്നു പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ അ​സി​സ്റ്റ് ലൈ​സ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍.

