    date_range 11 Oct 2025 9:07 AM IST
    date_range 11 Oct 2025 9:07 AM IST

    കിഴക്കേത്തലയിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ തീപിടിത്തം

    കി​ഴ​ക്കേ​ത്ത​ല​യി​ൽ ക​ട​യു​ടെ ഉ​ൾ​ഭാ​ഗം ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    മ​ഞ്ചേ​രി: കി​ഴ​ക്കേ​ത്ത​ല​യി​ൽ ഗി​ഫ്റ്റ്, ‌സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി ക​ട​യി​ൽ അ​ഗ്നി​ബാ​ധ. സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന​റി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ, ഫ്രി​ഡ്ജ് വ​യ​റി​ങ് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴ​ര​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​ക​യു​യ​രു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട നാ​ട്ടു​കാ​ർ ക​ട​യു​ട​മ​യെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ട​വ​ണ്ണ സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​ഷി​ക്കി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ട.

    അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​വി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​വാ​ഹ, വി​ശേ​ഷ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള മി​ഠാ​യി​ക​ൾ, ചോ​ക്ലേ​റ്റു​ക​ൾ, ഗി​ഫ്റ്റ് ഐ​റ്റം​സ്, പെ​ട്ടി​ക​ൾ, ഫോ​ട്ടോ ഫ്രെ​യി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ക​ത്തി ന​ശി​ച്ചു.

    തീ​യും പു​ക​യും പ​ട​ർ​ന്നു ക​ട​യു​ടെ ഉ​ൾ​വ​ശം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി കേ​ടാ​യി. വൈ​ദ്യു​തി ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടാ​ണ് അ​ഗ്നി​ബാ​ധ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ന​ഷ്ട‌ം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ​നി​ന്നും മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്നും അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന എ​ത്തി ഏ​റെ നേ​ര​ത്തേ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് തീ​യ​ണ​ച്ച​ത്. രാ​വി​ലെ ഷോ​പ്പ് തു​റ​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​യി.

    മ​ഞ്ചേ​രി ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്‌​ക്യൂ അ​സി. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ ജ​യ​കു​മാ​ർ, സീ​നി​യ​ർ ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്‌​ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​ർ എം.​വി. അ​നൂ​പ്, ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്‌​ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​മാ​രാ​യ കെ. ​ര​മേ​ശ്‌, എം. ​അ​നൂ​പ്, ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്‌​ക്യൂ ഓ​ഫി​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രാ​യ ശ്രീ​ലേ​ഷ് കു​മാ​ർ, സ​ജീ​ഷ്, ഹോം ​ഗാർ​ഡു​മാ​രാ​യ ജോ​ജി ജേ​ക്ക​ബ്, മു​കു​ന്ദ​ൻ, സ​ത്താ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:FireLocal NewsShop FireMalappuaram
    X