Madhyamam
    Malappuram Manjeri
    Manjeri
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 8:15 AM IST

    വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് പദവി നൽകിയില്ല; ആനക്കയത്ത് അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി കോൺഗ്രസ്

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ രാ​ജി​വെ​ച്ചു
    District Panchayat,Congress,League ,president,,first turn, ജില്ല പഞ്ചായത്ത്, മഹിള കോൺഗ്രസ്, കോൺഗ്രസ്,
    മ​ഞ്ചേ​രി: ആ​ന​ക്ക​യം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ക​രു​ത്തു​കാ​ട്ടി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പ​ദ​വി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​തൃ​പ്തി പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കി നേ​തൃ​ത്വം. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ജീ​ബ് ആ​ന​ക്ക​യം സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ചു. ലീ​ഗി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചാ​ണ് രാ​ജി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​നം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​നം മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 24 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 21 സീ​റ്റാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ഇ​തി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന് 16, കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് മൂ​ന്ന്, ര​ണ്ട് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ലെ ധാ​ര​ണ​പ്ര​കാ​രം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​ന​വും ഒ​രു സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​വു​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്ന സ​മ​യ​ത്തും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ഈ ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കി​യ​താ​യി​രു​ന്നു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച അ​ഞ്ച് സീ​റ്റി​ൽ ഒ​രു സീ​റ്റി​ൽ പ​രാ​ജ​യ പ്പെ​ടു​ക​യും മൂ​ന്ന് സീ​റ്റി​ൽ കൈ​പ്പ​ത്തി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചു വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​സ്.​സി സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റാ​യ അ​മ്പ​ല​വ​ട്ട​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​നെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ച് വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​മ്പ​ല​വ​ട്ടം വാ​ർ​ഡി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ മെം​ബ​ർ ആ​യി​രു​ന്ന അ​നി​താ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്. പു​ള്ളി​യി​ല​ങ്ങാ​ടി വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്ന ഫെ​ബ്ന ഹാ​ഷി​ദ് സ്ഥി​രം​സ​മി​തി ക​മ്മി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന് 11, കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് നാ​ല്, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് എ​ട്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ വെ​റും മൂ​ന്ന് സീ​റ്റി​ൽ ഒ​തു​ക്കാ​നാ​യ​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ​യും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ലെ​യും ഒ​ത്തൊ​രു​മി​ച്ചു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ നി​റം കെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ലീ​ഗ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ട്ടു നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    എ​ന്നാ​ൽ, വി​ജ​യി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​ത്യ പ്ര​തി​ജ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്‍റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​നും ആ​ന​ക്ക​യം മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഡ്വ. ടി. ​അ​ബ്ബാ​സ് വി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ മു​ഴു​വ​ൻ വോ​ട്ടും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു.

    മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ചെ​യ്ത​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ മ​ര്യാ​ദ ഇ​ല്ലാ​യ്മ​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഡ്വ. ടി. ​അ​ബ്ബാ​സ്, ബ്ലോ​ക്ക്‌ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ.​വി. ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, രാ​ജി​വെ​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ജീ​ബ് ആ​ന​ക്ക​യം, മു​ൻ മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എം.​പി. സ​ലീം ഹാ​ജി, ബ്ലോ​ക്ക്‌ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മ​നോ​ജ്‌ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ, മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ നേ​താ​വ് കെ.​കെ. ഇ​സ്ഹാ​ഖ് ഹാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:vice presidentanakkayamMalappuram NewsCongressKerala Local Body Election
